Septembrska simfonična eleganca in operna strast

Ogledali si boste lahko nastop priznanega orkestra in koncertno izvedbo izbranih odlomkov iz znane opere z mednarodno zasedbo solistov.

Odmevi rimske harmonije

Torek, 2. septembra, bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma ob 20. uri v znamenju enega najstarejših in najuglednejših italijanskih orkestrov – Orkestra Nacionalne akademije sv. Cecilije iz Rima, ustanovljenega leta 1908, ki pomembno soustvarja evropsko simfonično krajino. Skozi zgodovino so zasedbo vodili dirigenti, kot so Gustav Mahler, Claude Debussy, Herbert von Karajan in Arturo Toscanini.

Tokrat bo orkester nastopil pod taktirko britanskega dirigenta Daniela Hardinga, njihovega aktualnega glasbenega direktorja in prejemnika grammyja.

Večer se bo začel z Uverturo k operi Moč usode Giuseppeja Verdija, sledil bo cikel Ljudske pesmi Luciana Beria, v katerem se barvito prepletajo tradicionalne melodije iz različnih kultur sveta. Te bo s svojim glasom interpretirala priznana češka mezzosopranistka Magdalena Kožená, dobitnica nagrade umetnik leta 2004 Gramophone, ki slovi po izjemni izraznosti in repertoarju od baroka do 20. stoletja.

Koncert bo sklenila Simfonija št. 2 v D-duru, op. 73, Johannesa Brahmsa, eno najbolj spevnih in svetlih del pozne romantike, ki v kontrastu z dramatično prvo simfonijo razkriva skladateljevo umirjeno, a še vedno izrazito lirično glasbeno govorico.

Vihar čustev in glasbene veličine

Sondra Radvanovsky FOTO: Florian Kalotay

Dan pozneje, v sredo,, obbogostila koncertno izvedbo najbolj čustvenih in dramatičnih arij iz opere Tosca , ene najmočnejših opernih stvaritev.

Zgodba o strasti, izdaji in politični napetosti je postavljena v Rim ob Napoleonovem pohodu in v glasbi zablesti s svojo intenzivnostjo in ekspresivno močjo. Večer bo zaznamovala zasedba svetovnega formata, sestavljena iz umetnikov, ki spadajo med najbolj cenjena imena sodobne operne scene.

Naslovno vlogo Florie Tosce bo prevzela priznana sopranistka Sondra Radvanovsky, znana po izjemni tehnični suverenosti in globoki izraznosti. V vlogi Maria Cavaradossija se ji bo pridružil karizmatični tenor Jonathan Tetelman, barona Scarpio pa bo utelesil legendarni bariton sir Bryn Terfel. Za dirigentskim pultom bo stal litovski dirigent Modestas Pitrėnas, pod njegovim vodstvom bosta nastopila Simfonični orkester SNG Maribor in Zbor Opere SNG Maribor. Večer obeta nepozabno doživetje, polno operne strasti in glasbene virtuoznosti.

Vstopnice za prireditve 73. Ljubljana Festivala so na voljo na spletni strani ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in drugih Eventimovih prodajnih mestih.

