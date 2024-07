S treningom mehurja do manj obiskov stranišča

Če ste na zgornji vprašanji odgovorili pritrdilno in obiščete stranišče več kot sedemkrat na dan, se po vsej verjetnosti srečujete s čezmerno aktivnim sečnim mehurjem (PASM).

Kaj je čezmerno aktiven sečni mehur

O čezmerno aktivnem sečnem mehurju (PASM) govorimo, ko (nepotrebno) krčenje mehurja povzroči nenadno potrebo po uriniranju in večkratno uriniranje, tudi ko še ni poln. Z »živčnim« mehurjem, kot mu tudi rečemo, se srečuje 16 % moških in 17 % žensk. Čezmerno aktiven mehur je poleg oslabljenih mišic medeničnega dna eden od najpogostejših vzrokov za razvoj t. i. urgentne inkontinence.

Kako veste, da imate »živčen« mehur

Čezmerno aktiven mehur se kaže:

z močno, nenadzorovano nujo po obisku stranišča,

s potrebo po obisku stranišča, tudi ko ta še ni poln, saj manjša razteznost mehurja že ob manjši napolnjenosti sproži krčenje mišice v steni mehurja,

s pogostim uriniranjem; odrasla oseba z zdravim mehurjem naj bi urinirala od pet- do sedemkrat na dan,

z nokturijo oz. potrebo po obiskih stranišča tudi ponoči (dvakrat ali večkrat na noč),

z nočno enurezo oz. nočnim močenjem, ko pride do nehotenega uhajanja urina med spanjem.

Devet nasvetov za trening mehurja

Za omilitev težav lahko, sploh na začetku, veliko naredimo s treningom mehurja. Z drugimi besedami – mehur pripravimo, da zadrži urin tako dolgo, kot le lahko. Kako lahko to dosežete?

Brez obiskov stranišča »za vsak primer«

Ne obiskujte stranišča »za vsak primer«, saj s tem sporočate mehurju, da se izprazni, tudi ko še ni poln.

Ob nenadni nuji se ustavite ali prekinite delo, ki ga opravljate

Ko začutite nenadno nujo po uriniranju, se ustavite na mestu ali sedite na stol, da so stegna v celoti na stolu. Lahko tudi stopite na prste. Urin namreč lažje zadržite v mirovanju.

Stisnite mišice medeničnega dna

Ob nenadni nuji večkrat hitro in močno stisnite ter dvignite mišice medeničnega dna in jih ne sprostite popolnoma.

Pritisk na presredek

Nujo po obisku stranišča lahko odložite tudi s pritiskom na presredek, tako da se usedete/naslonite na rob naslonjala stola, mize, na zvitek brisače ali prekrižate noge.

Dihajte

Nikar ne začnite panično iskati stranišča, ampak počasi in enakomerno dihajte.

Odvrnite pozornost

Ko vas zgrabi nuja, poskusite preusmeriti pozornost od stranišča. Pri tem so vam lahko v pomoč triki, kot so štetje nazaj od 100, urjenje poštevanke ali iskanje besed, ki se začnejo na posamezno črko abecede. Te tehnike lahko preizkusite tudi za odložitev vstajanja zaradi potrebe po obisku stranišča sredi noči.

Bodite potrpežljivi

Navadno huda potreba po praznjenju mehurja mine v 10 do 20 sekundah, zato bodite potrpežljivi in skušajte počakati, da mine.

Ne hitite

Če odhoda na stranišče kljub vsem naštetim taktikam ne morete odložiti, pojdite na stranišče počasi. Osredotočite se na hojo in stiskajte mišice medeničnega dna. Naj vas ne zgrabi panika.

Da je trening mehurja uspešen, boste vedeli, ko dosežete: manj obiskov stranišča,

povečanje količine izločenega urina,

zadržanje oz. odložitev odhoda na stranišče.

Praktične in diskretne vpojne hlačke ABENA Pants za enostavnejši toaletni trening

Trening mehurja zahteva čas, potrpežljivost in vztrajnost. Povsem normalno je, da se vam bo med treningom kdaj zgodila nezgoda z uhajanjem urina, a praviloma bo teh vse manj.

Pri tem so vam lahko v pomoč diskretne in vpojne hlačke za enkratno uporabo ABENA Pants (Light). Mehke in zračne hlačke se oblečejo kot običajno spodnje perilo in z njimi se boste doma ali zunaj doma počutili varno in samozavestno. V primeru nezgode bodo hlačke poskrbele za hitro vpitje tekočine in nevtralizirale neprijeten vonj po urinu.

Pripomočke za inkontinenco ABENA lahko preizkusite popolnoma brezplačno. Naročite vzorec pripomočka, ki ga želite preizkusiti, na tej povezavi in v nekaj dneh ga boste prejeli domov v diskretnem pakiranju, povsem brez stroškov.

Vpojne hlačke ABENA Pants, proizvedene na Danskem, so narejene prav z mislijo na aktivne uporabnike, ki imajo težave z oslabljenim mehurjem:

ponujajo 360-stopinjsko zaščito pred iztekanjem,

hitro vpijejo tekočino,

narejene so iz zračnih materialov, ki koži omogočajo dihanje,

visok prožni pas omogoča udobno prileganje,

nevtralizirajo neprijeten vonj po urinu,

so diskretne in neopazne pod oblačili.

Kdaj k zdravniku

Ob pogostejših težavah, in ko toaletni trening ne prinese želenega izboljšanja, je vsekakor potreben obisk osebnega zdravnika ali urologa. Približno vsaka tretja oseba s čezmerno aktivnim sečnim mehurjem ima epizode urgentne inkontinence.

Čeprav vam je morda neprijetno govoriti o intimnih stvareh, lahko neobravnavane težave z mehurjem močno vplivajo na vaše vsakdanje osebno in delovno življenje. V začetni obliki, ko so težave manjše, je zdravljenje namreč hitrejše in uspešnejše. Zato nikar ne odlašajte z obiskom pri zdravniku.

Poskrbite za zdrav mehur tudi z zdravim načinom življenja

Poskrbite, da obisk stranišča ne bo vaša glavna skrb. Poleg toaletnega treninga lahko za mehur poskrbite z zdravim načinom življenja. Naj bo del vašega življenja redna aktivnost, tudi vadba mišic medeničnega dna. Poskrbite za dovoljšen vnos tekočine in se izogibajte nezdravim navadam, kot so kajenje in uživanje alkohola, ter hrani, ki draži mehur.

