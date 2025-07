Video: To je tako, kot bi dobil Nobelovo nagrado

Oglejte si zanimiv pogovor med očetom in sinom:

Dr. Martin Trampuš je odraščal z vonjem po zobni ordinaciji in zvokom stomatoloških instrumentov v ozadju. Medtem ko so se njegovi vrstniki igrali na igrišču in se družili s prijatelji, je Martin opazoval očeta pri delu v ordinaciji, radovedno spremljal vse postopke, se mimogrede učil in … si tu in tam privoščil tudi kakšen piškot iz ordinacije, ki je bivanje v kliniki naredil še prijetnejše. Spoznaval je tudi delo zobnih tehnikov, natančnost posegov in postopoma gradil odnos s pacienti. Čisto naravno je bilo, da ga je ta svet posrkal vase.

dr. Martin Trampuš je pred kratkim diplomiral. FOTO: Črt Piksi

»Zobozdravstvo imam v krvi in si resnično nisem mogel predstavljati, da bi počel kaj drugega,« pove iskreno. Njegov oče, dr. Zdenko Trampuš , svetovni strokovnjak s področja implantologije in ustanovitelj klinike Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu, ob tem doda: »Ko otrok hodi po tvojih stopinjah, je to največja zmaga. Zame osebno je, kot da bi dobil Nobelovo nagrado.«

Martin je pred kratkim diplomiral na stomatološki fakulteti v Zagrebu in tako pridobil naziv doktorja dentalne medicine. To je prva pomembna stopnička v njegovi karieri, ki bo, kot pravi, sicer sledila poti, ki jo je s svojo genialnostjo in strokovnostjo začrtal njegov oče, ampak hkrati poudarja: »Njegovo delo bom nadgradil z novim znanjem in novejšimi tehnologijami.« S tem se odpira novo in še uspešnejše poglavje v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.

Delo, ki se občasno prenese tudi za domačo mizo

Zobozdravstvo pri Trampuševih ni le družinski posel, ampak je strast in način življenja. Gre za nekakšno poslanstvo, ki ga je pred 30 leti uspešno začel dr. Zdenko Trampuš in ga je skozi leta za svoje vzel tudi Martin.

Začel je iz radovednosti in želje, da bi očeta opazoval pri delu. Želja po znanju in tiha ambicija, da bi nekoč lahko soustvarjal nasmehe skupaj z očetom, sta ga gnali naprej in spontano vodili v študij, ki ga je pred kratkim uspešno zaključil. Martin je tako že ključen član družinske klinike. »Naš tim ima veliko koristi od njegove sveže energije, sodobnega znanja in tehnološkega razumevanja. Ročne spretnosti in način razmišljanja, ki ga ima, presegajo povprečje njegove generacije,« ponosno pove oče.

Med njima vedno potekajo živahne razprave o delu in pacientih. FOTO: Črt Piksi

A odnos med njima ni le profesionalen. V njem je veliko zaupanja, spoštovanja in tudi potrpežljivosti. »Ko ti nekaj razlaga, vidiš nasmeh na njegovem obrazu. Ko dojameš, je tudi on srečen,« opiše Martin in takoj poudari, da je imeti mentorja, ki je obenem tudi oče, velika prednost – »pravzaprav kar odskočna deska.«

Pravita, da sta si podobna – značajsko in, kar je nemogoče spregledati, tudi po videzu. A še bolj kot zunanja podobnost ju povezuje enaka vrednota: v ospredju njunega dela je vedno pacient in njegovo dobro počutje. To dosegata s pristopom, ki združuje vrhunsko strokovnost z empatijo in človeško toplino, podprto z implantološkimi rešitvami, ki sodijo prav v vrh sodobne svetovne tehnologije.

Martin ravno na tem področju vidi izjemno priložnost za prihodnost: »V prihodnosti si želim nadgraditi kakovost storitve z naprednimi tehnologijami, iskal bom novo znanje, rad bi potoval in se učil v tujini – tako kot je nekoč počel moj oče,« pravi. Predvsem pa se veseli, da bo lahko z očetom z ramo ob rami soustvarjal prihodnost klinike.

Čeprav sicer dobro ločujeta službo in zasebno življenje, se strokovna debata včasih vseeno prikrade tudi k nedeljskemu kosilu. »Se zgodi, ampak ni moteče, ker je to del najinega vsakdana. Pogovarjava se, če kdo naleti na vprašanje – jaz imam včasih zahtevnejša, oče pa kakšno novo. In iz tega spontano nastane pogovor,« pove Martin.

Ker zobozdravstvo ni le njun poklic, ampak tudi skupna strast, so takšni trenutki nekaj čisto naravnega in nekaj, kar ju še bolj povezuje.

Tandem, ki bo v prihodnje premikal meje na področju implantologije. FOTO: Črt Piksi

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vedno v koraku z najnaprednejšimi rešitvami

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA ni običajna zobna ordinacija. Gre za napredno kliniko, ki jo pogosto obiščejo pacienti iz različnih držav, tudi tisti z najzahtevnejšimi primeri brezzobosti. Razlog za takšen uspeh so inovativen in celostni pristop, izjemna strokovnost in edinstven protokol, ki presega vse, kar smo si včasih zamislili kot obisk pri zobozdravniku.

Dr. Zdenko Trampuš je namreč leta razmišljal, kako ustvariti prostor, ki bo prijazen in sproščujoč. Razvil je poseben protokol, ki vključuje izbrane spa tretmaje za lažje okrevanje in hitrejše celjenje ran, odstranil je klasične čakalnice, v katerih se pacienti počutijo neprijetno, in dodal še možnost spanja med zahtevnejšimi operacijami – tako imenovano analgosedacijo. V kliniki ves čas tudi uvaja nove in najnaprednejše impantološke tehnike, ki omogočajo izjemne rezultate tudi pacientom, za katere je bilo nekoč rečeno, da niso primerni kandidati za vsadke.

Kaj mora imeti dober implantolog poleg znanja in izkušenj? »Dober občutek, prostorsko predstavo, znanje anatomije in sposobnost ustvarjanja čistih operativnih pogojev,« pravi dr. Zdenko Trampuš in ob tem poudari, da je človeški dejavnik še vedno najpomembnejši: »Empatija, razumevanje in sposobnost odpraviti strah pri pacientu. Če pacient vidi, da niste suvereni, vam ne zaupa. Zaupanje pride z znanjem in samozavestjo.« Vsakega pacienta obravnavajo individualno: »Vsakega poznam po imenu in priimku. Stomatologijo razumemo kot sestavni del splošnega zdravja, ne kot izoliran problem.«

dr. Zdenko Trampuš je najbolj ponosen, da je sin šel po njegovih stopinjah. FOTO: Črt Piksi

Dr. Zdenko Trampuš je mednarodno priznan inštruktor za zigomatske vsadke ; gre za revolucionarno rešitev, namenjeno pacientom, ki nimajo dovolj kosti za klasične vsadke. »Te metode omogočajo fiksne zobe tudi tam, kjer bi bila prej možna le snemna proteza. Gre za velik napredek v kakovosti življenja pacientov,« razloži.

V kliniki uporabljajo tudi sodobne rešitve All-on-4, ki omogočajo, da pacienti dobijo nove zobe v samo enem dnevu. Postopek je minimalno invaziven in izkorišča naravno kostno strukturo. Ključne prednosti te metode so hitra rehabilitacija, dolgotrajni rezultati ter ponovna vzpostavitev funkcionalnosti in estetike zob.

Poleg klasične implantologije uvajajo tudi komplementarne terapije, kot so hiperbarična kisikova terapija, limfna drenaža, magnetoterapija in celo terapevtske masaže, ki dokazano pospešujejo celjenje, zmanjšujejo vnetja in krepijo imunski sistem po posegih.

Ena od posebnosti klinike je tudi uporaba največjega digitalnega 3D-tiskalnika J5, s katerim lahko natisnejo celoten model pacientove glave in tako vnaprej načrtujejo izjemno natančne posege.

Z najnovejšo tehnologijo do še boljših rezultatov. FOTO: Črt Piksi

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA iz Zagreba ni le hrvaška uspešnica, je mednarodno priznana ustanova, ki jo obiskujejo pacienti z vsega sveta. »Ne vidim nas kot hrvaško kliniko. Smo mednarodna,« poudari dr. Trampuš, in to dokazuje vsak dan. Njegovi pacienti prihajajo iz Hrvaške, širše Jadranske regije in še od dlje.

Prihodnost v kliniki bo v znamenju dvojine

FOTO: Črt Piksi

Čeprav ima dr. Trampuš še vedno zadnjo besedo v ordinaciji, je jasno, da se odgovornost počasi prenaša na sina. »To je naraven proces,« pravi. Martinov cilj bo med drugim v kliniki uvesti novejše tehnologije, ki slonijo na digitalizaciji in morda nekoč tudi na implementaciji umetne inteligence: »Umetni inteligenci še ne zaupam, ker ne vidi vsega, kar vidi človeško oko. A kombinacija človeškega znanja in digitalne tehnologije je ključna.«

In kdo ve, morda bo nekoč v kliniki nadaljevala tudi tretja generacija. »Srečen sem, da lahko gledam, kako se moj 30-letni trud nadaljuje skozi sina. In morda bom nekoč dočakal tudi vnuka ali vnukinjo, ki bo šla po isti poti,« sklene dr. Zdenko Trampuš.

Zakaj Ortoimplant DENTAL SPA? Celostni pristop k pacientu (zdravje, počutje, hitrejše celjenje)

Uporaba najnaprednejših tehnologij (3D-tisk, digitalni skenerji)

Zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti (All-on-4, zigomatski implantati)

Mednarodno priznana ekipa z osebnim pristopom

