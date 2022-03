Najboljša poslovna ideja? Družbena odgovornost

Že več kot 180 slovenskih podjetij in organizacij se je odločilo za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec in naredilo korak k bolj uravnoteženemu delovnemu okolju, pri čemer uvajajo vrsto različnih ukrepov za večjo motiviranost in dobro počutje zaposlenih. Vsem na tej poti pa je skupno, da so s svojo proaktivnostjo usmerjeni v dolgoročno uspešnost svojega delovanja in poslovanja.

Od gibljivega delovnega časa do gibanja s sodelavci

Tako so med drugim v Telekomu Slovenije sprejeli ukrepe za preprečevanje izgorelosti in gibljiv delovni čas, v kobariškem podjetju TIK so uvedli rotacijo in pregled ergonomije delovnih mest, v Fraportu Slovenija pa so z dodatnimi bonitetami okrepili socialno varnost zaposlenih. V Rižanskem vodovodu Koper organizirajo športne aktivnosti in spodbujajo odvajanje od kajenja, v Mikro+Polo omogočajo brezplačno gibanje s sodelavci, v računovodskem podjetju E3PLUS pa so aktivirali različne oblike mentorstva in za praktično medsebojno komunikacijo uvedli oglasne deske. Omenjeni ukrepi so odziv ne le na strukturo in kulturo omenjenih podjetij, temveč tudi na nedavne spremenjene procese dela za večjo varnost in zdravje zaposlenih.

FOTO: Ekvilib Inštitut

Kaj je certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Temelj certifikata so smernice mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Certifikat z naborom ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu.

Učinki? Učinkoviti

Tako se v posameznih podjetjih in organizacijah izboljšujejo delovne razmere, vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje raven pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo. Tako se med drugim povečuje pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih, zlasti starejših nad 45 let. Dolgoročno lahko to vpliva na dvig delovno aktivnega prebivalstva.

FOTO: Ekvilib Inštitut

Kdo lahko pridobi certifikat

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je namenjen vsem podjetjem in organizacijam, ki so registrirane in s sedežem v Republiki Sloveniji ter imajo več kot 5 zaposlenih, ne glede na panogo poslovanja.

Za več informacij obiščite certifikatdod.si.

Projekt »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Naročnik oglasne vsebine je Ekvilib Inštitut