Bili bi Tesla med tovornjaki

V prispevku preberite:

Poleg Tesle, ki bo sicer imela svoj tovornjak, orjaški semi, obstaja tudi zagonsko podjetje, ki se ukvarja le s tovornjaki, z malo manjšimi, pa seveda električnimi. Imenuje se Volta. Njihov 16-tonski model volta zero je pred kratkim vozil tudi po Münchnu, kjer se je podjetje predstavljalo na sicer avtomobilski razstavi IAA 2023. Njegova proizvodnja je poskusno stekla to pomlad, več dostavnih podjetij ga že preizkuša, imajo pa menda že kar nekaj sto naročil.

Kot pravijo, so model volta zero zasnovali za uporabo v mestni logistiki, da bi zmanjšali okoljski vpliv dostavljanja blaga v mestnih središčih. Vozilo ima, kot rečeno, baterijski električni pogon in zasnovali so ga povsem na novo. To ni tovornjak, ki so mu le prilagodili pogon. Z dolžino devet metrov in širino 2,55 metra je posebej namenjen za dostavljanje paketov in tovora v mestih, tudi v ožjih ulicah. Snovalci si predstavljajo, da bi lahko opravljal delo, ki ga zdaj počnejo kombiji. Tekmeci seveda menijo drugače. Ameriški Rivian, ki sicer uvodoma izdeluje električni poltovornjak, meri na podobne stranke z električnim kombijem EDS, ki naj bi ga pripravljal v treh dolžinah od šest do osem metrov.