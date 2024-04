Exxon Mobili krepi operativno moč

Napoveduje se, da bo Exxon Mobil presegel pričakovanja glede dobička na delnico ob objavi rezultatov prvega četrtletja poslovnega leta 2024, saj so analitiki v zadnjih devetdesetih dneh že nekajkrat povišali svoje ocene glede dobička na delnico. S povišanjem cen nafte v prvem četrtletju 2024 se pričakuje, da bo tudi prosti denarni tok podjetja znatno povečan. Pričakuje se tudi odkupovanje lastnih delnic, saj je Exxon Mobil zaradi svoje močne finančne situacije v zadnjih treh letih eno najbolj aktivnih podjetij pri nakupu lastnih delnic. Kljub 20-odstotnemu letnemu donosu delnic Exxon Mobila ostajajo te relativno poceni, s trenutnim razmerjem med ceno in dobičkom 12,4.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Napoveduje se, da bo Exxon Mobil presegel pričakovanja glede dobička na delnico ob objavi rezultatov prvega četrtletja poslovnega leta 2024, saj so analitiki v zadnjih devetdesetih dneh že nekajkrat povišali svoje ocene glede dobička na delnico. S povišanjem cen nafte v prvem četrtletju 2024 se pričakuje, da bo tudi prosti denarni tok podjetja znatno povečan. Pričakuje se tudi odkupovanje lastnih delnic, saj je Exxon Mobil zaradi svoje močne finančne situacije v zadnjih treh letih eno najbolj aktivnih podjetij pri nakupu lastnih delnic. Kljub 20-odstotnemu letnemu donosu delnic Exxon Mobila ostajajo te relativno poceni, s trenutnim razmerjem med ceno in dobičkom 12,4.

Oktobra lani je Exxon Mobil prevzel energetsko podjetje Pioneer Resources s transakcijo v vrednosti 60 milijard dolarjev, kar je pomemben dogodek, ki je okrepil prisotnost Exxon Mobila v Permian Basinu (ameriška permska kotanja). Ta regija je znana kot eno najobetavnejših naftnih območij, bogata z naravnimi viri nafte in plina. S tem prevzemom se pričakuje, da se bo proizvodnja Exxon Mobila v Permianu podvojila na 1,3 milijona sodov ekvivalenta nafte na dan. To povečanje proizvodnje pomeni pomemben korak za Exxon Mobil, saj mu omogoča dostop do večjih količin nafte in plina v tem ključnem območju.

INFOGRAFIKA: Delo

Bogate zaloge nafte in plina

Ameriška permska kotanja je postala ključno območje za naftno industrijo v ZDA zaradi svoje bogate geološke zaloge nafte in plina ter naprednih tehnoloških inovacij. Prevzem podjetja Pioneer Resources utrjuje pozicijo Exxon Mobilova v tej regiji in izboljšuje njegovo sposobnost izkoriščanja potenciala tega območja. Ta poteza ni le koristna za Exxon Mobil, ampak tudi za vlagatelje, saj se pričakuje, da bo povečanje proizvodnje nafte v permski kotanji prispevalo k večjim prihodkom in dobičkom podjetja v prihodnosti.

S tem pomembnim prevzemom Exxon Mobil kaže svojo predanost rasti in razvoju ter krepi svoj položaj na ključnih naftnih trgih. Posledično lahko ta poteza vpliva na celoten energetski sektor in gospodarstvo ZDA, saj je ameriška permska kotanja ključno območje za oskrbo z nafto v državi. Zato je ta prevzem ključen korak za Exxon Mobil, ki lahko dolgoročno prispeva k stabilnosti in konkurenčnosti podjetja na svetovnem trgu.

Poleg Exxona lahko v prvem kvartalu 2023 pričakujemo splošno dobro poslovanje naftnega sektorja, kar je posledica podpore Opeca + in geopolitičnih tveganj, ki so prispevala k visoki rasti cen nafte. Torej govorimo o podjetjih, kot so ENI, Total, BP, Chevron in Conoco Phillips. Cene nafte WTI in brent so v prvem kvartalu letos zrasle za 16 oziroma 14 odstotkov, kar bo spet lahko nekaj dodalo k inflaciji, vendar je izjemno pozitiven trend za podjetja v naftnem sektorju, vključno z Exxonom, ki tako v naložbenem portfelju vlagatelja lahko delujejo kot obramba pred inflacijo.