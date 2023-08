Triglav zaradi neurij ob več kot 40 milijonov evrov dobička

Zavarovalnica Triglav je v prvem polletju ustvarila le 9,6 milijona evrov čistega dobička, kar pomeni, da je v drugem četrtletju poslovala s 6,5 milijona evrov izgube. Ta je nastala na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kjer je država sredi aprila zamrznila ceno zavarovanj in napovedala ukinitev tega zavarovanja. Zamrznitev cen bo, kot kaže, največjo slovensko zavarovalnico letos prizadel še bolj, kot avgustovske zgodovinske poplave.

Julijska in avgustovska neurja, ki bodo vplivala na poslovanje največje slovenske zavarovalnice v tretjem četrtletju, so povzročile od 150 do 200 milijonov evrov škod. Del tej škod je pozavarovan, vseeno pa bodo škode v drugem polletju znižale dobiček pred davki v razponu med 40 in 50 milijonov evrov, ocenjujejo v največji slovenski zavarovalnici. Spomnimo, Sava Re je prejšnji teden ocenila, da so jih poletna neurja povzročila za okoli sto milijonov evrov škodnih dogodkov.

Dokapitalizacija zdravstvene zavarovalnice

Zamrznitev premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je tako močno prizadela hčerinsko družbo Triglav zdravstvena zavarovalnica, ki zbira te premije, da je morala Zavarovalnica Triglav julija dokapitalizirati svojo hčerinsko družbo v višini 8,5 milijona evrov in ne izključuje dodatnih potreb po svežem kapitalu.

»Letošnja nenadna sprememba slovenskega zdravstvenega sistema z regulacijo cene dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj je povzročila izgubo v segmentu zdravstvenih zavarovanj. Ta je s svojo višino bistveno vplivala na polletni poslovni izid Skupine,« komentira prvo polletje Andrej Slapar.

Iz polletnega poročila je razvidno, da je bil rezultat iz zavarovalnih poslov segmenta zdravstvenih zavarovanj v prvi polovici leta negativen v višini 29,3 milijona evrov.

Celotni obseg poslovanja največje zavarovalne skupine v Sloveniji se je sicer v prvem polletju povečal za 11 odstotkov in dosegel 955 milijonov evrov. V ta obseg poslovanja predstavlja obračunane kosmate zavarovalne in pozavarovalne premije in druge poslovne prihodke.

A hkrati so se za 15 odstotkov povečali odhodki na področju zavarovanj. Med zavarovalnimi odhodki so se najbolj, za 31 odstotkov povečali odhodki na področju zdravstvenih zavarovanj. »Lanskoletne prilagoditve zavarovalnih premij inflaciji se sicer že odražajo na prihodkih letošnjega poslovanja, vendar še vedno nismo uspeli v celoti nadomestiti povišanih odhodkov poslovanja zaradi inflacijskih pritiskov, ki so prisotni že od začetka leta 2022,« komentira gibanje v prvem polletju član uprave Uroš Ivanc. Sicer pa je zavarovalnica že v prvem polletju utrpela povečane odhodke zaradi naravnih nesreč. Junijska neurja s točko v Sloveniji so zavarovalnici povzročila 4,6 milijona evrov škod, polet tega pa je skupina prejela še 4,2 milijona evrov škodnih zahtevkov zaradi potresa v Turčiji in majskih poplav v Italiji. Oboje na področju pozavarovanj.

Vpliv spremembe računovodskih pravil

Pojasnimo, da so se z letošnjim letom spremenili računovodski standardi v zavarovalništvu, kar vpliva tako na prikaz prihodkov, kot tudi njihov zajem. Če bi enake standarde zavarovalnica uporabila že lani, bi v prvem polletju prikazala izgubo, je mogoče razbrati iz predstavljenih polletnih rezultatov. Lani je sicer Zavarovalnica Triglav ob polletju prikazala 45,3 milijona evrov čistega dobička. »Gre predvsem za razlike pri vrednotenju zavarovalno-tehničnih rezervacij in pripoznavanju učinkov prevrednotenja finančnih naložb. Na lanski rezultat obdobja po prejšnjih računovodskih standardih je tako negativno vplivalo dodatno oblikovanje rezervacij zaradi izrazite rasti inflacije, medtem ko za razliko od letos veljavnih knjigovodskih pravil na rezultat niso pozitivno vplivali učinki odprave rezervacij iz preteklih obdobij, ki smo jih oblikovali še posebej previdno,« pojasnjuje Ivanc

Na primerljivih podatkih je zavarovalnica v prvem letošnjem polletju utrpela 17-odstotni upad dobička na področju zavarovalnih poslov. Je pa letos dosegla boljši rezultat na področju naložb.