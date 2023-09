Uspešno zaključen 16. Weekend Media Festival v Rovinju

Rovinj, 25. september 2023 – Najboljši vikend v letu je spet navdušil, izobraževal in zabaval ter upravičil naziv vodilnega regionalnega festivala medijev, komunikacij, marketinga in širšega področja kreativnega poslovanja. Stara Tobačna tovarna v Rovinju je v zadnjih treh dneh zbrala rekordno število obiskovalcev, ki so imeli priložnost sodelovati na vrhunskih predavanjih in slišati vse od vodilnih regionalnih in svetovnih strokovnjakov o aktualnih temah in trendih današnjega časa, z neizogibnim odmerkom super druženja in zabave. Med njimi so bile teme o sobivanju piarovcev in novinarjev, kontroverznih podjetnikih, vplivu umetne inteligence, fenomenu pasti, pa tudi o poslovnih neuspehih, ki so jih na svoji razvojni poti imeli uspešni podjetniki.

»Weekend.16 je presegel vsa pričakovanja! Fantastično je bilo znova uživati v neverjetnem vzdušju, pogledu na polne dvorane in zadovoljne obraze rekordnih 6000 obiskovalcev, ki so uživali zadnji septembrski vikend. Spet smo dokazali, da smo festival – vodilni v izmenjavi izkušenj, velike energije, prijateljstev in ustvarjanja poslovnih sodelovanj, pa tudi festival novih idej,« je povedal Tomo Ricov, programski direktor Weekend Media Festivala. ki je tudi letos potekal pod generalnim pokroviteljstvom skupine Adris.

FOTO: HR.Weekend

Umetna inteligenca je vseprisotna, z njo se bodo seveda razvijale tudi mlajše generacije, od nas pa je odvisno, ali bomo spoznali vse njene možnosti, se izobraževali, informirali in sprejeli pozitivne spremembe, ki jih bo prinesla, je bil poudarek panela Open about AI. Dinamična razprava strokovnjaka za umetno inteligenco Borisa Debića, direktorja ZŠEM, Mislava Malenice, predsednika in izvršnega direktorja hrvaškega združenja Mindsmiths, in Joška Mrndžeta, direktorja Adriatics regije Google, ki jo je moderiral Aco Momčilović, strokovnjak in svetovalec, Futurehr, se je zaključila s sporočilom, da ni toliko pomembna tehnologija, kolikor je pomembno dejstvo, da je doba, v katero smo, nova revolucija. Boris Jokić, direktor Inštituta za družbene raziskave, je v svojem predavanju sklenil, da sta razvoj digitalnih tehnologij in umetne inteligence korenito spremenila vse vidike našega življenja in da zasebni prostor skoraj ne obstaja več.

FOTO: HR.Weekend

Kishore Mahbubani, singapurski diplomat, nekdanji predsednik Varnostnega sveta OZN in strokovnjak za mednarodne odnose, je na panelu Je Zahod izgubil? delil neverjetna spoznanja o prihodnosti, geopolitičnih spremembah in vplivu Azije na Zahod. »Prihodnjih 10 let bo 10 najbolj razburljivih let v geopolitiki,« je dejal Mahbubani in poudaril, da še nikoli v zgodovini človeštva nismo gledali, kako se spopadata dve neverjetni sili enake velikosti in moči. »To bo pretreslo svet, pripnite se z varnostnimi pasovi!« je dejal Mahbubani na navdihujočem predavanju.

Na panelu Kje grešijo piarovci? je potekala živahna razprava. »Težava ni v tem, da k nam teče preveč informacij, ampak je po navadi problem v tem, da hočejo piarovci imeti nadzor nad delom novinarjev, včasih s politično, včasih s komercialno močjo, in mislijo, da imajo moč obvladati informacije. Skratka, novinarje moti, ker hočejo informacije, ki jih piarovci nočejo dati, piarovci pa rinejo informacije, ki so za novinarja nezanimive, ker so promocijske narave. Ravno občinstvo izgublja, ker obstaja konflikt med dvema strujama,« so bile besede Tomislava Klauškega, novinarja 24 sata, ki je sodeloval na panelu z Ivano Galić Baksa, direktorico marketinga in komunikacij United Media, Ružo Veljović, direktorico korporativnih zadev in komuniciranja, Wireles Media Group, in Vladimirjem Presljem, direktorjem Millenium promocije. O vplivu medijev na dojemanje podjetnikov so govorili Zoran Turković, glavni izvršni direktor 24 sata, Aleksandar Stanković, televizijski voditelj, Zoran Šprajc, RTL, urednik in voditelj, Hrvoje Bujas, predsednik Združenja Glas podjetnikov, in Tihomir Ladišić, N1, direktor informativno-programskega programa na panelu Kontroverzni podjetnik powered by UGP, ki ga je moderiral Petar Štefanić.

»V začetku 90. let je bila beseda podjetnik večinoma povezana s kriminalom in celotna ideja UGP je bila, da beseda podjetnik postane izraz za ljudi, ki ustvarjajo nove vrednote. Beseda poslovnež je človek, ki je prišel do položaja po političnih povezavah, in zato moramo ta dva pojma ločiti. Politika seveda deluje v medijih, so pa tudi podjetniki, ki bi radi vpliv in moč,« je dejal Bujas.

FOTO: HR.Weekend

Športni navdušenci so bili deležni pogovora med večkratnim dobitnikom emmyja in kreativnim direktorjem CBS Sports Petom Radovichem ter znanim hrvaškim košarkarjem Damjanom Rudežem z naslovom Kako prodati nogomet (in destinacijo) Američanom. »Primer Superbowla potrjuje, da je za Američane šov pomembnejši od športa,« je dejal Radovich, ki je skupaj z Rudežem napovedal novo edicijo Sunset Sports Media Festivala, projekta, ki je združil svetovne zvezde športa, promocije in estrade v Zadru in naredil korak naprej pri promociji Hrvaške na ameriški trg. Na panelu Vsi govorijo o Reki – nova reška perspektiva sta reški župan Marko Filipović in direktor Turistične skupnosti mesta Reka Petar Škarpa izpostavila, da so se na Reki v zadnjih letih odprle številne priložnosti za revitalizacijo infrastrukture ter številnih kulturnih in gospodarskih objektov – od nove kulturne četrti, nove knjižnice, avtobusne postaje pa vse do nove navtične marine. Vse te naložbe so vodile do spremembe paradigme – Reka iz pristaniškega in industrijskega mesta postaja turistična destinacija. Skupaj z moderatorko Neveno Rendelo Vejzović, direktorico Prime Time Communications, so napovedali tudi drugo izvedbo regionalne konference Women's Weekend, ki bo na Reki od 7. do 10. marca 2024 v novem prostoru Art kvarta in bo gotovo prispevala k novi perspektivi Rijeke.

FOTO: HR.Weekend

Čemu se smeji občinstvo na bregovih Vardarja in čemu ob vznožju Triglava? Kateremu občinstvu je bolj pomembno, da je nekaj smešno, in kateremu je dovolj, da je samo smešno? Na ta vprašanja je odgovarjala najbolj duhovita zasedba Weekenda – stand-up komiki Tin Vodopivec, Goran Vinčić in Peđa Bajović ter novinar in voditelj Zoran Kesić, ki ne verjame, da njegovo publiko vznemirjajo nacionalistična vprašanja, čeprav je v naši regiji še vedno aktualna tema, ki bi namesto politične satire naše politike izvozila v Evropo. Weekend Media Festival smo zaokrožili z zabavo do jutranjih ur z odlično nizozemsko-novozelandsko skupino My Baby in na RNB Confusion v organizaciji DJ Medo in DJ Turk ter Zembo Latifa in z odlično glasbo, veliko zabave in druženja zaključili letošnji Weekend.16.

Kako je bilo na letošnjem Weekendu, si lahko ogledate tukaj, vse novice pa lahko spremljate na uradnih Facebook, Instagram in Linkedin profilih Festivala.

Naročnik oglasne vsebine je Millenium promocija d.o.o.