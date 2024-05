Izraelske sile so obkolile Rafo, groza se stopnjuje

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je vodstvo Hamasa v ponedeljek zvečer privolilo v pogoje za prekinitev ognja, so izraelske oblasti, ki jih je poteza Hamasa dodobra presenetila, še zaostrile bombne in raketne napade na Rafo, od koder že od ponedeljkovega jutra v vse smeri in brez jasnega cilja beži več deset tisoč ljudi. Danes zjutraj so v (vzhodno) Rafo vdrle tudi izraelske motorizirane in kopenske enote ter zasedle palestinsko stran mejnega prehoda z Egiptom. To pomeni, da je Rafa dejansko obkoljena.