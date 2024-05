V zmešnjavi Olimpije je menjava trenerja logična posledica

V slovenskem nogometnem prostoru je še naprej živahno, čeprav je boj za naslov v 1. SNL odločen. Prah so znova dvignili pri Olimpiji, ki se je Zoranu Zeljkoviću dve koli pred koncem zahvalila za sodelovanje. »Menjava trenerja je bila pričakovana, rezultatov ni bilo, razvoja ekipe in igralcev tudi ne, v primerjavi z Mariborom in Celjem je Olimpija nazadovala. Lov za naslovom se je končal tako, da bo v soboto morda izgubljen še boj za drugo mesto. V tej zmešnjavi Olimpije je bila menjava normalna posledica,« ocenjuje Gorazd Nejedly.

Derbi Olimpije in Maribora za drugo mesto v DP prinaša prestiž, a tudi boljše izhodišče na začetku evropskih kvalifikacij. »Drugo mesto prinaša začetek evropske sezone 14 dni kasneje, kar ni nepomembno. Olimpija se je odločila za šok terapijo, bomo videli, kako uspešna bo. Za Maribor pa pričakujem, da bo letel kot navit,« ocenjuje Jernej Suhadolnik.

Vloga favorita na sobotnem spektaklu v Ljudskem vrtu, kjer pričakujejo več kot 10.000 navijačev, pripada vijoličnim, ki so pod Antejem Šimundžo iz kola v kolo boljši. »Zdaj bomo prišli do tega, ali so igralci Olimpije dovolj kvalitetni ali ne, bojim se, da večina ni ustrezna za ta nivo, da njihova igra bolj spominja na fliper. Preigravanja v širino in predložki izgledajo dobro, a so premalo konkretni. Imajo pa zdaj možnost, da pokažejo, iz kakšnega testa so, na derbiju ne bo šlo le za znanje, temveč tudi za karakter,« še dodaja Suhadolnik.

»Že nekaj tednov ima igra Maribora rep in glavo. Prej je bila obramba res slaba, zdaj je podoba boljša. Tudi pri vijoličnih v zadnji vrsti ni izstopajoče kakovosti, kot je bila pred leti, ko so igrali Mitja Viler, Aleksandar Rajčević, Aleš Mertelj, … Sedanja obramba Maribora nima takšne kvalitete, da bi v njej lahko reprezentančne adute, a se Šimundža s sistemom igre zelo dobro prilagaja kvaliteti svojih igralcev, zato moštvo deluje kot dobro utečen stroj,« pa taktične prilagoditve Šimundže izpostavlja Siniša Uroševič.

Tomi Horvat se je v Gradcu razvil v zelo pomembni člen napada črno-belih. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Zaključek klubske sezone je zanimiv zaradi bližajočega se eura. Uroševič poudarja vpliv Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića na odlične igre Sturma iz Gradca: »Resda avstrijsko prvenstvo ni enako kot nemška bundesliga ali italijansko prvenstvo, a gre za kakovostno prvenstvo, v katerem je Sturm po skoraj desetletju prvi, ki je izzval prevlado Salzburga. Tomi Horvat je ključni igralec kluba, tudi Jon Gorenc Stanković igra pomembno vlogo.«

Medtem pa Italijani že resno namigujejo na prestop Benjamina Šeška, zanj naj bi bil zelo zagret velikan s San Sira Milan. »O prestopu govorijo na naslovnici Gazzette, v Milanu so se odločili, da po Zlatanu Ibrahimoviću in Olivierju Giroudu potrebujejo novega visokega napadalca in kaže, da so podčrtali prav Šeška,« pojasnjuje Nejdely, Suhadolnik pa zaključuje: »Bomo videli, kako bodo vse te govorice vplivale nanj, a se ne bojim, da bi ga vrgle iz tira. Deluje mi osredotočen in z glavo pri stvari.«