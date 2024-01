Zimska služba

Zimska idila, kakšno prebivalci večjih slovenskih mest v zadnjih letih redko doživijo, je konec tedna vlekla ven, ni nujno v naravo, tudi mestne ulice so za marsikoga lepše, če so zasnežene. Predvsem pa so lahko zelo nevarne, kakor so v minulih dneh ugotavljali na urgencah ljubljanskega in mariborskega kliničnega centra. V Ljubljani so obravnavali kar 250 poškodb zaradi zdrsov, je povedal vodja tamkajšnjega urgentnega kirurškega bloka Uroš Tominc, operacijska dvorana je menda delovala 24 ur na dan, med deset in dvajset poškodovanih še vedno čaka na operacijo.