Sem jezen pacifist, ki prezira te vojne za dobiček

V Kinodvoru je ob začetku predvajanja filma Wil gostoval avtor istoimenskega romana, flamski pisatelj Jeroen Olyslaegers. Zgodba se dogaja v Antwerpnu med drugo svetovno vojno, v času nacistične okupacije, in govori o policistovi dilemi, ko skuša preživeti sredi moralnega kaosa. O kolaboraciji in odporu, o vlogi uradništva pri tem in spreminjanju krvnikov v žrtve smo se pogovarjali z avtorjem knjige.