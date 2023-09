Mestni redarji v novih uniformah

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek se izteče rok za prijavo na razpis, s katerim na Magistratu iščejo dobavitelja novih uniform za 40 mestnih redarjev. Konec decembra lani je bilo v občinskem redarstvu 55 zaposlenih, na terenu pa deluje 37 redarjev. Ostali so zaposleni v odsekih za prekrškovne finance in prekrškovni postopek, štirje pa so samostojni izvajalci. Občinskim redarjem nove uniforme pripadajo za določeno obdobje, nazadnje so jih na novo opremili marca lani.