Vsestranska uporaba ščetke z enim snopom ščetin

Kje je težava

Vzdrževanje ustrezne ustne higiene je lahko za veliko ljudi izziv, saj večinoma uživamo izredno kariogeno prehrano, to pomeni takšno, ki vsebuje veliko sladkorja in enostavnih ogljikovih hidratov. Te snovi so poleg nekaterih ustnih bakterij glavni vzrok za nastanek kariesa oziroma zobne gnilobe. Neustrezna higiena z akumulacijo plaka ob robu zoba vodi v vnetje dlesni, to pa lahko preide v vnetje obzobnih tkiv oziroma parodontalno bolezen, kar se pokaže kot umikanje obzobnih tkiv in povečana majavost zob. Posledice neustrezne higiene lahko preprečimo tudi z uporabo ščetke z enim snopom ščetin, ki se od navadne ščetke torej razlikuje po številu ščetin, obliki in načinu uporabe.

En snop ščetin, številni načini uporabe

Ščetka z enim snopom ščetin ima zelo majhno glavo, kar ji omogoča doseganje najbolj oddaljenih ali najtežje dostopnih mest v naših ustih. Aktivni del ščetke je majhen snop ščetin, ki so namenjene učinkovitemu ciljnemu čiščenju zobnih površin. Lahko jo uporabljamo za čiščenje vseh zob, vendar pa je uporabnikom najbolj sprejemljiva kot dodatna ščetka, s katero počistimo tista mesta, ki jih navadna zobna ščetka ne doseže, ali pa mesta, ki zahtevajo našo dodatno pozornost, na primer v predelu ortodontskih pripomočkov, zobnih vsadkov ali protetičnih izdelkov.

Tudi sonična ščetka ima možnost nastavka ščetke z enim snopom ščetin. FOTO: Curaprox

Učinkovita pri težje dosegljivih mestih v ustni votlini

Težko dosegljiva mesta so na primer ploskve na zadnjih zobeh, ki jih veliko ljudi ne doseže zaradi močnega žrelnega refleksa ali pa zaradi lege modrostnih zob, ki pogosto izraščajo proti licu ali pa so delno še skriti pod dlesnijo in jih tako sploh ne vidimo, saj ležijo nižje od svojega soseda. Prav tako je ščetka z enim snopom ščetin nepogrešljiva pri zobeh, ki niso ustrezno umeščeni v zobno vrsto in so tako rotirani ali stisnjeni med svoje sosede. Takšno stanje pogosto vodi v ortodontsko terapijo s fiksnim zobnim aparatom, okoli katerega je ščetka z enim snopom ščetin še posebej učinkovita, saj lahko z njo ciljno počistimo še posebej skrite kotičke v naših ustih. Mnogo raziskav je pokazalo izboljšanje ustne higiene pri pacientih s fiksnim ortodontskim aparatom, ki so poleg navadne ščetke uporabljali še ščetko z enim snopom ščetin.

Idealna pri posameznikih z ortodontsko terapijo. FOTO: Curaprox

Nepogrešljiv pripomoček pri občutljivih dlesnih

Ker lahko majhen snop ščetin usmerimo izključno na zobne površine in se tako izognemo dotiku dlesni ali sluznice, je takšna ščetka primerna tudi za vzdrževanje higiene po kirurških posegih v ustih ali pa ob ranah na sluznici, kjer je čiščenje z navadno ščetko sicer lahko boleče. Takšna mesta so pogosta tudi pri najmlajših, pri katerih je lahko dlesen ob izraščajočih zobkih boleča in vneta. Pri otrocih je zelo priljubljena tudi za čiščenje zadnjih zob, ki so za starše pogosto težko dosegljivi.

Ščetka z enim snopom ščetin je primerna prav za vsakogar, vendar pa je pri nekaterih bolj nepogrešljiva kot pri drugih. Za posameznike z izraščajočimi zobmi, fiksnimi ortodontskimi aparati, zobnimi vsadki ali protetičnimi izdelki je še posebej priporočljiva. V kombinaciji z navadno zobno ščetko, medzobnimi ščetkami in zobno nitko bo poskrbela za brezhibno ustno higieno, ki je temelj ustnega zdravja in lepega nasmeha.

Napisala: Valentina Težak, dr. dent. med.