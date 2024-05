Odlično gorivo, s katerim boste celo privarčevali

Ste se kdaj poglobili v razmišljanje, ali je pomembno, s kakšnim gorivom nahranite svoj avtomobil? Naj vam takoj odgovorimo: da, zelo je pomembno. In če boste izbrali kakovostnega, vam bo jekleni konjiček hvaležen na več načinov.

Goriva Q Max so plod dolgega razvoja in stalnega iskanja najboljših rešitev. Ustvarjena so z mislijo na sodobne motorje, ki zahtevajo gorivo, ki bo pomagalo zmanjšati porabo, ohranjati motor v dobrem stanju in zmanjšati negativne vplive na okolje.

Vsa goriva iz družine pogonskih goriv Q Max so preizkušena z uveljavljenimi mednarodnimi motornimi in terenskimi testi. FOTO: Petrol

Goriva Q Max – za dobro avtomobila in okolja

Z izbiro kakovostnega goriva boste lahko zadostili več kriterijem sodobnega življenjskega sloga, ki nas usmerja v bolj trajnostne in premišljene odločitve. Ko boste v rezervoar natočilo Q Max iz Petrola, si boste zagotovili predvsem dvoje: vrhunsko gorivo, ki izboljša delovanje vašega avta, in vožnjo, ki prispeva k varovanju okolja. Kako je to možno?

V svetu, kjer je kakovost goriv ključna za učinkovitost in trajnost motorjev, so goriva Q Max iz Petrola vrhunec zaupanja in zanesljivosti. Q Max ni le gorivo, temveč inovativna rešitev, ki izpolnjuje potrebe sodobnih voznikov in skrbi za okolje.

Sodobni motorji zahtevajo sodobno gorivo, ki sledi usmeritvam:

več prevoženih kilometrov z eno polnitvijo rezervoarja,

večjo zanesljivost obratovanja in izboljšano ekonomiko,

maksimiziranje moči in pospeškov ob nižji porabi,

bistveno znižanje emisij in s tem negativnih vplivov na okolje.

Visokokakovostna goriva Q Max so odličen odgovor na vse te točke.

Molekularna formula, vključena v paket dodatkov v gorivih Q Max, motorju »vrača« izvorno moč in odzivnost, zagotavlja trajnejšo zaščito in stabilnost delovanja, vse to pa uporabi goriv Q Max zagotavlja tudi za vse pomembne nižje emisije in zmanjšanje negativnih učinkov na okolje.

Glavni adut goriva Q Max: tehnologija čiščenja Dual Action Eden od ključnih razlogov, zakaj izbrati goriva Q Max, je njihova revolucionarna Dual Action tehnologija. Ta tehnologija omogoča izjemno čiščenje in zaščito motorja. Kako deluje? Tehnologija Dual Action v gorivih Q Max deluje na dva načina: čiščenje in zaščita. S pomočjo visoko učinkovitih aditivov goriva Q Max odstranjujejo nečistoče in usedline iz motorja, kar izboljšuje njegovo delovanje in povečuje njegovo življenjsko dobo. Hkrati pa aditivi v gorivih Q Max tvorijo zaščitno plast, ki preprečuje obrabo delov in podaljšuje življenjsko dobo motorja. Tehnologija Dual Action je torej ključna za boljše delovanje vašega motorja in varčevanje z gorivom. Tehnologija Dual Action v gorivih Q Max zagotavlja tudi trajnejšo zaščito vašega motorja. To pomeni, da bo vaš motor deloval bolje in dlje časa, kar je odlična novica za vas in vašo denarnico.

Goriva Q Max iz Petrola niso le gorivo, temveč zaveza kakovosti, učinkovitosti in trajnosti. FOTO: Petrol

Z gorivom Q Max do manjše porabe z varovanjem okolja

Kdo ne bi želel zmanjšati stroškov goriva? Goriva Q Max so zasnovana tako, da izboljšajo učinkovitost vašega motorja in posledično zagotavljajo manjšo porabo goriva. To pomeni, da boste prihranili denar, medtem ko boste hkrati prispevali k zmanjšanju emisij CO 2 .

Če boste jeklenega konjička redno napolnili z gorivom Q Max, si boste zagotovili čistejši motor in posledično nižje emisije dušikovih oksidov in trdnih delcev, kar pripomore k ohranjanju čistega okolja. Z manjšo porabo goriva se zmanjša tudi poraba fosilnih goriv, kar je koristno za prihodnost našega planeta.

Dokazana kakovost, potrjeno zaupanje

Kakovost goriva Q Max je preverjena z mednarodnimi motornimi in terenskimi testi ter podvržena kompleksnemu sistemu nadzora kakovosti v Petrolovem naftnem laboratoriju. Njihovo kakovost pa so potrdili tudi v Evropskem združenju za kakovost (EOQ) s sedežem v Bruslju – postala so prva goriva z evropskim certifikatom kakovosti EQTM. To pa še ni vse – odlične lastnosti goriv so potrdili tudi kupci in jim podelili priznanje izbrana znamka zaupanja leta 2024.

Začnite voziti pametno in izberite preverjeno kakovostna goriva, ki skrbijo tako za vaš avto kot tudi za okolje. Zaupajte gorivom Q Max iz Petrola. Vaše vozilo si zasluži le najboljše!

Naročnik oglasne vsebine je Petrol