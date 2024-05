Nesojeni milijonar na sodišču nad Loterijo Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Triinsedemdesetletni Radovan Šetina je še danes prepričan, da bi se lahko v zgodovino slovenskega dela igre na srečo eurojackpot vpisal kot že sedmi milijonar. Na listku naj bi namreč novembra 2022 izbral prav številke z dobitno kombinacijo. Za to, da mu glavni dobitek ni bil izplačan, pa naj bi bili, kot trdi, krivi na Loteriji Slovenije. Zoper njo zdaj na ljubljanskem okrožnem sodišču zahteva 107.896.780 evrov. Očita ji »dvomljivo ravnanje« v igri eurojackpot.

»V sredo, 2. novembra, sem pogledal na spletno stran Loterije Slovenije in so bile objavljene moje številke. Tožena stranka pa me hoče prepričati, da fotografije spletne strani, ki sem jih poslal, niso njihove. Na isti spletni strani, kjer sem pobral rezultate, je izpisan tudi datum žrebanja, ki se ujema z njihovimi rezultati,« je pojasnil razloge za tožbo.