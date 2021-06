Občina zaprla parkirišče na Škofljici

V neposredni bližini železniške postaje na Škofljici je občina zaprla parkirišče P + R (parkiraj in se pelji), zgrajeno tudi z evropskimi sredstvi. Hkrati je onemogočila dostop do polnilnega mesta za električne avtomobile in parkirišč za invalidne osebe. Na parkirišču je vrhniško podjetje Geo-Hidro že opravilo raziskavo tal za potrebe temeljenja bodočega občinskega objekta.

»Parkirišče P + R je zaprto, ker so v celoti potekle pravice in obveze iz tega projekta. Po veljavnem prostorskem aktu in strategiji razvoja občine je zemljišče namenjeno za gradnjo večnamenskega medgeneracijskega centra,« je na kratko odgovoril Marko Podvršnik, direktor škofljiške občinske uprave.