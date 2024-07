| Ljubljana in okolica PREMIUM

V holdingu za računalnike odšteli skoraj 800 tisočakov

Zaradi zastarelosti računalniške opreme so zaposlenim v ljubljanskem holdingu in javnih podjetjih kupili nove namizne in prenosne računalnike.

Galerija Podjetje Unija Sibit je za zaposlene v Javnem holdingu Ljubljana in v javnih podjetjih dobavilo nove osebne računalnike in monitorje. Foto: Jure Eržen/delo