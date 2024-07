Direkcija slabo vzdržuje državno cesto

V nadaljevanju preberite:

Po prepričanju voznikov se državna cesta Litija–Šentjakob počasi spreminja v kolovoz. Udarne jame, ki so verjetno posledica voženj težkih tovornjakov, že predstavljajo nevarnost za vse udeležence v prometu, predvsem pa za najranljivejše skupine, kot so pešci, kolesarji in motoristi. Skorajšnjega izboljšanja cestnih razmer na relaciji od križišča za Jesenje do Verneka ter naprej do Ribč in Senožeti pa ni na vidiku. Zaradi dotrajanosti ceste je vodstvo litijske občine pisno obvestilo in zaprosilo za pomoč ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek.