Ljubljanska opozicija z referendumom nad župana

Potem ko so mestni svetniki na zadnji seji 1. julija po hitrem postopku sprejeli spremembe odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠ) in uveljavili določilo, da na petih lokacijah dovoljujejo javne prireditve mimo zavoda za varstvo narave, je opozicija uresničila grožnjo, da bo to preprečila. Jasminka Dedić, samostojna svetnica stranke Vesna, je prejšnji teden s podporo Tine Bregant iz svetniškega kluba samostojnih svetnikov in Jasmina Feratovića, svetnika Piratske stranke, že vložila pobudo za razpis naknadnega referenduma o tem odloku.

Dedićeva je vložitev občinskega referenduma napovedala že takoj po seji mestnega sveta, med razpravo pa je opozicija sejo tudi protestno zapustila. Mestni svetniki so namreč potrdili na hitro pripravljen občinski predlog, ki dovoljuje izvajanje javnih prireditev na vrhu Rožnika, v Mostecu, Plečnikovem avditoriju, na sankališču ter na območju med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem.

Vprašanje, ki bi ga postavili Ljubljančanom na referendumu, pa se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga je mestni svet sprejel na 15. seji dne 1. julija 2024?« Po mnenju predlagateljice je občinski referendum potreben, ker je »bilo sprejemanje odloka na seji mestnega sveta opravljeno v nasprotju s temeljnimi načeli konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (gre za aarhuško konvencijo).« Poleg tega se omenjenih pet lokacij v krajinskem parku TRŠ izloča iz naravovarstvenega režima, ki določa, da je za javne prireditve, ki bi lahko ogrozile ugodno stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih vrednot, treba pridobiti predhodno soglasje zavoda za varstvo narave. »Pristojnost za presojo morebitnih negativnih vplivov na biodiverziteto in naravne vrednote pa se z odlokom prenaša na občinski oddelek za varstvo okolja,« piše v gradivu za obravnavo na seji mestnega sveta.

V prihodnjih dneh bo znana odločitev resornega ministrstva, ki bo dovolilo ali pa preprečilo organizacijo koncerta Roberta Pešuta - Magnifica konec avgusta v Tivoliju. FOTO: Matej Družnik/Delo

Akt brez legitimnosti v javnosti

Po mnenju Jasminke Dedić je mestni svet s 24 glasovi »za« izglasoval do narave škodljiv in družbeno neodgovoren odlok in zato po njeni oceni ta akt nima legitimnosti v javnosti. Da bi mestni svet povrnil zaupanje občanov in občank, da izpolnjuje obveznosti varovanja naravne dediščine, ki jih lokalnim skupnostim nalagata ustava in zakon o naravi ter »da se spoštujejo načela aarhuške konvencije, je njegova dolžnost, da občanom in občankam omogoči, da se opredelijo do predlaganih sprememb odloka.« Za sredo je Dedićeva sklicala tudi novinarsko konferenco, na kateri bosta Saša Đorđević, strokovna sodelavka na FDV, in arhitekt Arne Vehovar predstavila pobudo za razpis referenduma o tem odloku. Z zbranimi podpisi več sto volivcev jo bosta predložila ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću.

Mestna opozicija sicer pravi, da ne gre za referendum proti Magnificu, ki želi v Tivoliju konec avgusta organizirati koncert ob 30-letnici svojega umetniškega delovanja, ampak za nasprotovanje avtokratskim odločitvam ljubljanskega župana. V prihodnjih dneh bo sicer znana tudi odločitev ministrstva za naravne vire in prostor, ki že drugič obravnava pritožbo organizatorja koncerta Roberta Pešuta - Magnifica. Ta je sicer pred dnevi že napovedal, da koncert v vsakem primeru bo, če ne v Tivoliju pa na Plečnikovem stadionu za Bežigradom. Do zdaj so namreč prodali že več kot 15.000 od predvidenih okoli 19.000 vstopnic.