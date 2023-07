Sezona filmskih večerov se začenja

V nadaljevanju preberite:

Letošnji program Filma pod zvezdami, ki bo na Grajskem dvorišču potekal od danes pa do 5. avgusta, bo zaznamovalo leto obletnic. To so 100. obletnica kinodvorane na Kolodvorski, dvajseta obletnica art kina in 15 let mestnega kina, predpremierno in premierno pa bodo predstavili pet filmov. Filmske večere bodo odprli z domačim filmom Jezdeca, projekcije pa se začnejo ob 21.30.