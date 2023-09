Avtomobilsko-politični spor z negotovim izidom

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija je proti Kitajski napovedala preiskavo zaradi subvencioniranja električnih avtomobilov, Kitajska očitke ostro zavrača. Kako naj bi se vse skupaj odvilo, so stvari res črno-bele, kaj pravzaprav lahko pričakujemo?

Napoved je, zanimivo, prišla le nekaj dni po veliki avtomobilski razstavi v Münchnu, kjer se je predstavilo doslej največ kitajskih proizvajalcev. Ti so bili deležni velike pozornosti in tudi naših zapisov, da gre tokrat v nasprotju s poskusi pred desetletji v smislu konkretnih izdelkov za resne tekmece. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je nato prejšnji teden napovedala protidampinško preiskavo o kitajskih proizvajalcih električnih avtomobilov, v kateri bodo preverili tamkajšnje subvencioniranje. Dejala je, da so svetovne trge preplavili poceni kitajski elek­trični avtomobili, njihova nizka cena da umetno temelji na subvencijah, ki izkrivljajo položaj na trgu. Tržni delež kitajskih proizvajalcev v Evropi sicer ni prav velik – trenutno 8 odstotkov, v nekaj letih naj bi se dvignil na 15, po nekaterih ocenah celo na 25 odstotkov. Evropski politiki so njeno napoved bodisi jasno bodisi z bolj zadržanimi izjavami podprli, medtem ko je Kitajska ta ukrep označila za čisti protekcionizem in dodala, da sama veliko vlaga v tukajšnjo proizvodnjo in da bo to slabo vplivalo na dobavne verige v proizvodnji avtomobilov.