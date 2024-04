Mali milano za večjo množičnost

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Alfa Romeo je te dni predstavila še svojega tretjega, doslej najmanjšega športnega terenca, ki so mu dali ime alfa romeo milano, po mestu, v katerem je bila davnega leta 1910 ta slovita znamka ustanovljena. Mali SUV je dolg 417 cm, pravijo, da je nekakšen skupni idejni naslednik nekdanjih modelov mito in giulietta, pa čeprav sta bila ta nižji kombilimuzini. Alfa romeo milano je pripravljena z električnim in z bencinskim hibridnim pogonom.

V električni izvedbi – gre za prvo tovrstno alfo – ima baterijo z zmogljivostjo 54 kWh, motor ima lahko moč 115 ali kar 177 kW. Slednji je namenjen za zmogljivo izvedenko veloce, ki ima malce znižano podvozje in zatrjevano izjemno neposredno krmiljenje. Ta verjetno nima posebej velikega dosega, so pa navedli, da ga ima z manjšim motorjem do 410 km. Milano ima lahko tudi bencinski hibridni pogon, ki združuje 1,2-litrski trivaljni turbo bencinski motor (moč 100 kW) in šeststopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama, v katerega je vgrajen električni motor z močjo 21 kW. Pogon je speljan na sprednji kolesi, kasneje bo milano pripravljen tudi v štirikolesni izvedbi Q4, ki bo imela še električni motor na zadnji osi.

Milano je prva alfa romeo, ki je ne bodo izdelovali v Italiji, temveč v Fiatovi tovarni v Tichýju na Poljskem, kjer na modularni osnovi CMP izdelujejo tudi tehnično sorodna jeepa avengerja in fiata 600. Vselej jezični šef Stellantisa Carlos Tavares je ob kritiki proizvodnega odhoda iz Italije – gospodarski minister Adolfo Urso je dejal, da je še posebej ob pričujočem imenu modela to nedopustno – zabrusil, da bi bil v primeru proizvodnje v Italiji model milano za 10 tisoč evrov dražji. Cena za električni milano v uvodni izvedbi z imenom speciale naj bi se v Italiji začela pri 39 tisoč evrih, bencinska bo veljala slabih 30 tisočakov. To naj bi bil v prihodnosti najbolj prodajan avtomobil te znamke.

Alfa Romeo je lani prodala 50 tisoč avtomobilov, kar se sliši zelo malo, a je bilo vendarle polovico več kot leta 2022. Znamko so na novo zaganjali že večkrat, zdajšnji matični koncern Stellantis jo je nazadnje začel prestrukturirati prav leta 2022, ko so predstavili srednji športni terenec tonale. Zdaj je na vrsti milano, za naš trg bodo naročila odprta v sredini maja, tako da ga lahko v prodaji pričakujemo jeseni. Za njim naj bi na novo pripravili še novo izvedbo večjega športnega terenca stelvio in limuzine giulio. O alfi romeo so sicer v koncernu dejali, da bo leta 2027 le še električna, a to bomo šele videli.