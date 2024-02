Spredaj pogled seže daleč naprej

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Številka 8 pri Audiju predstavlja najprestižnejše modele in tokrat smo od bliže spoznali kupejevskega športnega terenca Q8. K nam je prišel v prenovljeni različici. Ima nekaj uporabnih novosti, predvsem sodobnejšo podobo.

Poleg prenovljenega Q8 so pri slovenskem uvozniku predstavili še nekaj zanimivih podatkov o slovenskem avtomobilskem trgu. Pandemija koronavirusa je pustila posledice, saj je slovenski trg zdaj 33 odstotkov manjši. V absolutnih številkah to pomeni, da so avtomobilski proizvajalci leta 2019 v Sloveniji prodali 69.207 novih vozil, leta 2023 pa 46.715. Edina dobra sprememba je, da je po treh letih padanja leto 2023 prineslo spremembo navzgor, saj so lani prodali več vozil kot leta 2022 (44.087).

Pri Audiju so se pohvalili, da so se lani prebili na deseto mesto med avtomobilskimi proizvajalci po tržnem deležu v Sloveniji. Še bolj ponosni so, da imajo najboljši tržni delež med premijskimi znamkami. Leta 2023 je Audi v Sloveniji prodal 1800 vozil, s čimer ima med premijskimi znamkami 26,7-odstotni delež, sledijo BMW (22,2 odstotka), Tesla (20,7 odstotka), Mercedes-Benz (17,8 odstotka), Volvo (5,5 odstotka), Porsche (3,2 odstotka) …

Med pomembnimi aduti leta 2024 bo prenovljeni Q8. Med zunanjimi posodobitvami sta zadaj opazni izpušni cevi, ki jih je Audi spet naredil vidni in nista več skriti, ko so izpuh usmerjali v tla. Pravijo, da bodo temu ostali zvesti, dokler bodo še proizvajali avtomobile z motorji na notranje zgorevanje.

V notranjosti je obilo digitalizacije. FOTO: Aljaž Vrabec

Druga večja sprememba so serijski žarometi LED z močno svetilnostjo. V njih je zdaj 24 diod LED in visokozmogljiva laserska dioda. Laserske luči delujejo od hitrosti 70 kilometrov na uro naprej in lahko svetijo kar 600 metrov daleč. Ko se prižgejo, se pred voznikom pojavi prava svetlobna preproga. Je še ena sprememba, ki nima toliko praktičnega učinka, kot je zabavna; voznik lahko v meniju izbira med štirimi individualnimi svetlobnimi grafikami.

Kot pri vseh novih avtomobilih ima tudi Q8 vgrajeno zvočno opozarjanje za vsako prekoračitev omejitev hitrosti. Vsaj v osnovi je to koristen varnostni dodatek, toda kaj kmalu lahko takšno piskanje postane nadležno, če se peljete samo nekaj kilometrov na uro hitreje od omejitve.

V Sloveniji pričakujejo prodajo 80 vozil. FOTO: Aljaž Vrabec

Letos pričakujejo prodajo 80 vozil Q8, od tega bodo prevladovale dizelske različice. Šibkejši dizelski quattro ima 231 konjskih moči (170 kW), močnejši ima 286 konjev (210 kW), bencinski quattro pa 340 konjev (250 kW). Za zdaj je na voljo še bencinski športni SQ8 s 507 konji (373 kW), kasneje bodo sledili še dva priključna hibrida in dve različici RS Q8 (600 KM/441 kW in 641 KM/471 kW).

In cena? Šibkejši dizelski motor ima začetno ceno 84.730 evrov, bencinski 88.990 evrov. In seveda še bistveno več za močnejše različice in obilo dodatne opreme. Tokrat smo sicer že opravili nekaj prvih kilometrov, v spominu pa je ostalo, da je v 4,992 metra dolgem avtomobilu precej malo prostora za glavo, sploh če ste višji od dveh metrov.