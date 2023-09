Superalfa za obuditev stare slave

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

»Dober dan. Je lepa, kajne?« Tako nekako je dejal Jean-Philippe Imparato, direktor znamke Alfe Romeo, ko so v sredo v Alfinem muzeju v Areseju na oder pripeljali superšportno alfo 33 stradale. To je po dolgem času izdelek omejene serije te slovite znamke, s spominom na slavno dirkaško preteklost, pa tudi v duhu časa. Na voljo bo namreč ali z bencinskim pogonom ali kot popolnoma električni avtomobil.

Nekdanja alfa 33 stradale je bila pripravljena na osnovi takrat uspešnega dirkalnega modela tipo 33, med letoma 1967 in 1969 so jih izdelali 16, danes so to dragoceni izdelki zbirateljev, enega ima Alfa Romeo v svojem muzeju v Areseju. Zdaj so tam razkrili naslednika z istim imenom. V prvih odzivih se malce krešejo mnenja, koliko se je oblikovalcem uspelo približati izjemni lepoti nekdanjega izdelka.

Notranjost je zelo posebna, saj tudi mora biti glede na ceno. FOTO: Alfa Romeo

Kakorkoli, veliko stvari pri tem avtomobilu je v znamenju številke tri. Menda bodo izdelali le 33 primerkov in ne preseneča navedba, da so vsi že vnaprej prodani. Nazadnje je šla Alfa Romeo v to smer z zelo ekskluzivnim modelom 8C, ki pa so ga vendarle pripravili malce bolj množično, v 500 primerkih.

33 stradale bo lahko imela bencinski ali električni pogon. FOTO: Alfa Romeo

Glede nove alfe 33 stradale niso povedali, za katero pogonsko izvedbo, klasično ali električno, je več zanimanja, a bi si sodeč po izkušnjah pri drugih takih modelih mislili, da za bencinsko. V tem primeru ima ta ekskluzivni avtomobil sredinsko nameščeni vzdolžni trilitrski šestvaljni motor z dvema turbo polnilnikoma in največjo močjo 620 konjev. Za prenos na zadnji kolesi skrbi osemstopenjski samodejni menjalnik. Največja hitrost je 333 km/h, z mesta do 100 km/h pospeši v treh sekundah, po pritisku na zavoro pri tej hitrosti do zaustavitve potrebuje prav toliko. Pri nastavitvah jim je pomagal voznik tovarniškega moštva formule ena Valtteri Bottas, med drugim v smislu, da je ta napol dirkalni avto lahko uporaben tudi v vsakdanjem življenju.

O električni izvedbi so povedali manj, le to, da bo imela tri motorje in štirikolesni pogon ter največjo moč 750 konjev in uradni doseg z enim napolnjenjem nekaj več kot 400 kilometrov. Nekje smo prebrali, da bo imel avtomobil baterijo z 90 kW/h, kljub precej večji masi pa naj bi imel podobno velike, če ne celo večje zmogljivosti.

Alfa 33 stradale iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, FOTO: Alfa Romeo

Dvosedežnik 33 stradale ima prepoznaven par dvižnih vrat. Da bi bil čim lažji, so pri gradnji uporabili ogljikova vlakna in aluminij. Sestavljali ga bodo pri slavni karoserijski družbi Carrozzeria Touring Superleggera, ki je nekoč pripravljala modele ferrari 166 MM barchetta, aston martin DB5 in maserati 3500 GT. Prvi primerki bodo nared prihodnje leto, zadnji okoli leta 2026. Kupci si bodo lahko notranjost precej prilagajali po svojih željah, menda nobena ne bo povsem enaka drugi. Cena? Pri Quattroruotu govorijo o milijonu evrov …

Pri Alfi so avtomobil predstavili s sloganom »pogum sanjati«, kar se seveda sliši zanimivo in ta superšportni izdelek bo verjetno pripomogel k obujanju njihovega nekdanjega ugleda, a za tržni preboj do bolj množičnih številk dostopnejših avtomobilov bodo imeli Imparato in sodelavci še veliko dela.