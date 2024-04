Britanec kot prvi pretekel celotno dolžino Afrike

Minuli konec tedna je padel še en ultramaratonski mejnik. Britanec Russ Cook je pretekel celo dolžino Afrike, kar doslej ni uspelo še nikomur. Več kot 16.000 kilometrov dolgo pot je z najjužnejše točke Južne Afrike začel 22. aprila lani, po malo manj kot letu dni pa je potovanje, med katerim so ga pestile številne težave, končal na tunizijskem rtu Angela, najsevernejši točki afriške celine. Zanimivo, čeprav Afrika slovi po vrhunskih tekačih na dolge proge, se je Cook v celoti izognil vzhodu celine, od koder prihaja velika večina tekaških šampionov.

Še preden se je podal na pot, je izrazil upanje, da bo s svojim podvigom spodbudil ljudi, naj se v večji meri podajo za svojimi sanjami.

Iz Južne Afrike se je odpravil v Angolo, nato pa večji del poti opravil vzdolž atlantske obale. Vse skupaj je prečkal 16 držav in naredil več kot 19 milijonov korakov. V 351 dneh je pretekel dolžino, enakovredno 385 maratonom, pri čemer ga je pot vodila prek gora, tropskih gozdov in puščav, vključno s Saharo.

FOTO: Fethi Belaid/AFP

27-letnik je v resnejše težave prvič zabredel v Angoli, ko so ga skušali oropati, a je njegova ekipa uspešno rešila neprijetno situacijo. Napeto je bilo tudi v Kongu, ko so ga po poročanju Guardiana domačini pričakali z mačetami v rokah, v Nigeriji pa so mu zdravniki svetovali, naj zaradi bolečin, ki jih je trpel, omeji količino dnevno pretečenih kilometrov.

V Sahari je tekel ponoči, da bi ubežal žgočemu soncu in vročini, izpolnitev ambicioznega podviga pa mu je skoraj preprečila birokracija, saj mu v Alžiriji sprva niso hoteli podeliti vizuma. Ko je preskočil tudi to oviro, sta ga do konca poti čakali le še dve državi, toda pot je v celoti potekala po puščavi, po diagonali pa je moral prečkati Alžirijo, po površini največjo afriško državo in deseto največjo predstavo na svetu.

Zadnji dan poti so se mu pridružili podporniki, ki jih je Cook povabil, naj ga spremljajo zadnjih nekaj kilometrov. V njihovem spremstvu je športnik iz Worthinga na jugu Anglije v nedeljo popoldne pritekel na rt Angela v Tuniziji, kjer posebna skulptura označuje najsevernejšo točko Afrike.

FOTO: Fethi Belaid/AFP

Zaključek izziva so nato proslavili v zabavo v hotelu v mestu Bizerte, najsevernejšem afriškem mestu. Cook se je v času svojega podviga večkrat pošalil, da si neznansko želi koktajla jagodni daiquiri.

Minuli teden je Cook, ki se je označil za »popolnoma normalnega tipa«, preteklo leto opisal kot najtežje v svojem življenju, a obenem kot izjemno čast. »V prav vsaki državi, ki smo jo obiskali, smo srečali izjemne ljudi, ki so nas sprejeli z ljubeznijo in prijaznostjo. Človeški duh je lepa stvar,« je še dodal po poročanju tiskovne agencije AFP.