Največja ločitev v britanski pravni zgodovini

Njun ločitveni postopek je BBC opisal kot največji v vsej britanski pravni zgodovini; princesa Haja in šejk Mohamed Bin Rašid Al Maktum sta se poravnala za vsega skupaj pol milijarde funtov ali slabih 590 milijonov evrov. Visoko sodišče Združenega kraljestva je v torek Haji Bint Husein, 47-letni hčerki pokojnega jordanskega kralja Huseina in polsestri aktualnega kralja Abdulaha II., dosodilo pavšalno poravnavo v dobri polovici omenjenega zneska.

Princesa Haja je najmlajša med šestimi ženami dubajskega emirja, premiera Združenih arabskih emiratov in multimilijonarja ter ena redkih, ki je zdrahe vladarskih družin iz Bližnjega vzhoda, ki običajno ostanejo skrite za stenami, pripeljala pred oči javnosti. Leta 2019 je z otroki iz Dubaja zbežala v Veliko Britanijo, saj se je, kot je dejala, bala za svoje življenje. Dubajski vodja ima namreč lepo zgodovino slabega ravnanja z ženskami, iz njegovega jarma sta se že poskušali izviti njegovi hčerki Latifa in Šamsa, a so obe ujeli in prisilno vrnili v domovino. Latife v javnosti niso videli vse od leta 2018, na dvoru njenega očeta so objavili le, da ji nudijo »potrebno nego in podporo«.

»Najdemo te lahko povsod«

Dvainsedemdesetletni šejk Mohamed, ki je zelo pomembna oseba v svetu konjskih dirk, je ugrabitvi zanikal, čeprav je sodišče ugotovilo drugače. Tudi princesa Haja je bila deležna številnih groženj v slogu »najdemo te lahko povsod«, kakor je poročal BBC, zato je ves ta čas, ki ga je preživela skrita na Otoku, porabila ogromne zneske denarja samo za varovanje sebe in otrok. Visoko sodišče je letos ugotovilo, da je šejk z uporabo vohunske programske opreme Pegasus nezakonito vdrl v mobilne telefone princese Haye, njenih telesnih stražarjev in njene pravne ekipe. Tudi to je zanikal.

Leta 2019 je z otroki iz Dubaja zbežala v Veliko Britanijo, saj se je, kot je dejala, bala za svoje življenje. FOTO: Daniel Leal/Afp

Znesek, ki ga je princesi med ločitvenim postopkom prisodilo sodišče, naj bi ji zagotovil varnost in statusu primerno življenje, med drugim vodenje dveh več milijonov evrov vrednih nepremičnin ter pokril stroške za plače in nastanitev zaposlenih, družinske počitnice, vzdrževanje številnih domačih živali in ustrezna (oklepna) vozila, v katerih bodo varni, je navajal BBC. Po slabih šest milijonov evrov na leto je sodišče namenilo tudi otrokoma, 14-letni hčerki in devetletnemu sinu.

Princesa Haja se je sicer v Združenem kraljestvu šolala na dveh zasebnih šolah, na univerzi v Oxfordu je nato študirala politične vede, filozofijo in ekonomijo. Tudi ona je navdušena nad konji in konjskimi dirkami, Jordanijo je med drugim zastopala na olimpijskih igrah v Sydneyju.