Deček, ki je dobil bidon Tadeja Pogačarja

Sem Mattia Scaldaferro, deček, ki je je dobil plastenko z vodo Tadeja Pogačarja nad mestom Monte Grappa. S temi besedami se v devetminutnem video predstavi enajstletnik iz Italije, katerega življenjska želja se je izpolnila že tisti dan, 25. maja, ko je čakal ob poti 20. etape letošnje dirke po Italiji.

Ko je mimo pripeljal njegov veliki idol, Tadej Pogačar, je ravno od člana spremljevalne ekipe dobil plastenko z vodo in bi jo najbrž odvrgel, če ne bi opazil fanta, ki je tekel za njim z željo, da spravi ta bidon med svoje relikvije; bidone namreč zbira, tega pa si je še posebej želel. Posnetek te drobne geste, ki je za dečka pomenila vse, je postal viralen, kar je opazil tudi sponzor Pogačarjeve ekipe UEA, Elite Cycling, in mladega Mattio povabil na naslednji veliki podvig slovenskega kolesarja, dirko po Franciji in posnel video.

Mattia Scaldaferro je strasten kolesar. FOTO: posnetek zaslona Youtube

»Kolesarjenje mi pomeni vse na svetu. Sanjam o tem, da bi postal takšen kolesar, kot je Pogačar,« v video pripoveduje deček, ki šest let trenira za italijansko ekipo Cycle Team 2000 Cassola. Njegova strast se je začela že zelo zgodaj, na domačem dvorišču, ko je dobil prvo dirkalno kolo, pove njegova mama Barbara Scaldaferro.

»Pri kolesarjenju sem se naučil uživati tudi pri trdem delu in spoštovati druge člane ekipe. »Pogačar je moj idol, ker je skromen in ker napada na vsakem klancu,« še pravi mladi kolesar, ki je Pogačarja začel spremljati, ko je prvič zmagal na Tour de France. Na letošnjem je tudi spoznal njegovo ekipo, med njimi člana, ki je Pogačarju podal tisti bidon, in navsezadnje njegovega junaka samega. Odtlej ima bidon tudi podpis Tadeja Pogačarja. Mladi kolesar pa zagrizeno kolesari novim sanjam naproti.