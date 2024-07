Ruski milijarder bi pomagal Evropi

Zgodba 60- letnega ruskega tehnološkega podjetnika Arkadija Voloža je zanimiva v več pogledih. Leta 1997 je soustanovil tehnološko podjetje Yandex, katerega najbolj znani izdelek je spletni iskalnik Yandex Search. Podjetje je največje visokotehnološko podjetje v Rusiji, njen iskalnik pa je po tržnem deležu tretji največji na svetu, za Googlom in Bingom. Yandex Search je tako največji neameriški spletni iskalnik na svetu, najbolj priljubljen je v Rusiji in v drugih državah, kjer živi veliko rusko govorečih prebivalcev. Volož je z iskalnikom postal milijarder. Vrednost njegovega premoženja je zaradi padca ruskih delnic po invaziji na Ukrajino leta 2022 sicer zdrsnila precej pod milijardo evrov, zdaj pa naj bi imel pod palcem približno 1,5 milijarde.

Že leta 2014, ko se je Rusija začela vedno bolj odkrito vojaško vmešavati v Ukrajino, se je Volož, potomec ruskih Judov, skupaj z ženo Irino, njunimi šestimi otroki in starši preselil v Tel Aviv in ima tudi izraelsko državljanstvo. Podjetnik se je sicer rodil v današnjem Kazahstanu, kjer je v tedanjem glavnem mestu te nekdanje sovjetske republike Almatiju in potem v Moskvi študiral matematiko. Delal je v državnem podjetju za naftovode, v kaosu po razpadu Sovjetske zveze je šel na svoje in uspel, najprej z uvozom računalnikov iz Avstrije.

Ker so v Evropski uniji zaradi proputinovske propagande na Yandexu domnevali, da je podpornik režima Vladimirja Putina in pomemben vir davčnih prihodkov za njegov vojaški proračun, se je Volož znašel na seznamu sankcioniranih. Leta 2022 je odstopil z vseh funkcij v podjetju, sankcij proti njemu pa letos niso podaljšali, najbrž tudi zaradi ostrih kritik ruskega napada na Ukrajino, o katerem pravi, da je barbarski.

Morda je k temu pripomoglo tudi, da bi utegnil biti mož za EU koristen. Nobena skrivnost ni, da Unija na tehnološkem področju zaostaja za nekaterimi deli sveta, predvsem za Združenimi državami, zato ji je še kako prav, da je uspešni razvijalec sodobnih tehnologij v Amsterdamu ustanovil podjetje, v katerem je zaposlil številne strokovnjake, ki so tako kot on pred Putinovo diktaturo pobegnili iz Rusija. Razvijati nameravajo predvsem umetno inteligenco. V intervjuju za nemški Der Spiegel je ruski oziroma, kakor raje sliši, izraelski podjetnik, povedal, da bi lahko bila Evropa dovolj pametna, da bi uporabila znanje ljudi, ki so pobegnili iz Rusije.