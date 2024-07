Ugibanja o nastopu Celine Dion in Lady Gaga

Le nekaj ur pred odprtjem olimpijskih iger v Parizu še ni povsem jasno, kdo vse bo nastopil na slovesnosti, ki tokrat prvič ne bo potekala na stadionu. Kroži veliko govoric in informacij na družbenih omrežjih, novinar Thierry Moreau je na omrežju razkril, da naj bi Celine Dion in Lady Gaga skupaj odpeli klasiko Edith Piaf La vie en rose, vendar uradnega potrdila še ni. Nedvomno pa je Celine Dion v začetku tega tedna pripotovala v francosko prestolnico, kar je nemudoma sprožilo ugibanja, ali se bo po dveh letih spet pojavila na odru.

Zaradi svoje bolezni oziroma tako imenovanega sindroma toge osebe (stiff person syndrome) Celine Dion že dolgo ni nastopila na koncertu, pred dvema letoma pa je javnosti tudi razkrila diagnozo svoje bolezni. Glede na to, da je na odprtju olimpijskih iger že nastopila, in sicer je leta 1996 v Atlanti zapela pesem The Power of the Dream, to ne bi bilo posebno presenečenje, tovrstne napovedi je deloma potrdila tudi francoska ministrica za šport Amélie Oudéa, ki je dejala, da je nastop Celine Dion možen.

Očitno organizatorji poskušajo vsebino današnjega odprtja olimpijskih iger iz različnih razlogov obdržati v tajnosti. Namesto na stadionu se bodo tokrat športniki mestu in svetu predstavili na reki Seni, sto ladij in čolnov bo po reki od mosta Austerlitz do končne destinacije na Trocaderu nedaleč od Eifflovega stolpa prepeljalo več kot deset tisoč atletov in atletinj. Tam naj bi potekalo uradno odprtje, vendar umetniški direktor prireditve Thomas Jolly podrobnosti doslej še ni razkril. Jolly, ki je sicer znan francoski gledališki režiser in igralec, je povedal le, da lahko gledalci pričakujejo sintezo klasične in sodobne kulture, od gledališča in opere do jazza in rap glasbe. Koreograf Maud de Pladec napoveduje spektakel s tri tisoč nastopajočimi, verjetno bo med bolj atraktivnimi nastop plesalcev na vseh mostovih, pod katerimi bodo plula plovila s športniki.

Kdo bo nastopil nekaj pred polnočjo ob zaključku uradnega odprtja iger, bo tako očitno ostala skrivnost vse do konca. Poleg Celine Dion, ki naj bi za izvedbo zgolj ene pesmi prejela kar dva milijona evrov, in Lady Gaga, katero so mediji prav tako že opazili v Parizu, se govori tudi o možnem nastopu francoske pevke malijskih korenin Aye Nakamura. Nakamura je trenutno v svetu najbolj poslušana francoska pevka, pred časom je njen nastop na otvoritveni slovesnosti podprl tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, vendar pevka nastopa za zdaj še ni potrdila. Kroži še nekaj drugih imen, očitno pa se ne bodo uresničile napovedi, da bi se za nastop na slovesnosti ponovno združil slavni francoski pop duet Daft Punk.