Z državnim helikopterjem na koncert

Pravijo, da je Philippine Arena severno od filipinskega glavnega mesta Manile največja arena oziroma dvorana na svetu. V petek in soboto je tam dva od koncertov na svetovni turneji odigrala angleška skupina Coldplay; mimogrede, najbližje našim krajem bodo svoj poprock godli junija v Budimpešti in avgusta na Dunaju. Prvi koncert na Filipinih je povzročil takšen prometni kaos med glavnim mestom in dvorano, kjer so potem našteli 40.000 poslušalcev, da so v petek zvečer 66-letnega predsednika Filipinov Ferdinanda Marcosa mlajšega in ženo tja odpeljali kar z državnim helikopterjem.

Kar je seveda povzročilo splošno zgražanje manj srečnih sodržavljanov predsednika Bongbonga, kakor je njegov vzdevek. Uporaba državnega helikopterja za pot na koncert bi dvignila marsikatero obrv tudi v bolj razvitih državah – spominjamo se še, kako se je usulo na našo šefico državnega zbora, ko si je za pot na dunajski bal omislila državni avion -, na dokaj revnih Filipinih pa so glede tovrstnega nesmotrnega trošenja še bolj občutljivi. Zato so iz službe, zadolžene za Bongbongovo varovanje, hitro sporočili, da bi druge oblike prevoza ljubljenega voditelja do 30 kilometrov oddaljenega kraja Bocaue, kjer je dvorana, »predstavljale potencialno nevarnost za predsednika«.

S takšnim pojasnilom je bil le malokdo zadovoljen. Aktivist Renato Reyes je predsednikov prevoz označil kot hudo žalitev za milijone Filipcev, ki se morajo vsakodnevno prevažati po tamkajšnjih cestah. Manila velja za prometno eno najbolj kaotičnih mest na svetu.

Falirani študent Bongbong je sicer od malega vajen življenja v razkošju. Njegov oče Ferdinand starejši je bil do leta 1986 več kot dvajset let diktator Filipinov in je veljal za rekorderja v svetovnem merilu med voditelji držav po nakradenem premoženju v času mandata. Ko so ga leta 1986 zrušili z nekrvavo revolucijo, je z družino pobegnil na Havaje, a so se po njegovi smrti konec 80. let prejšnjega stoletja nekateri Marcosi vrnili in se spet vključili v politiko. Zdaj 95-letna Bongbongova mati Imelda, med drugim lastnica impresivne zbirke 3000 parov čevljev, je bila do leta 2019 članica zgornjega in potem spodnjega doma parlamenta. Po vrnitvi je bila prva politična funkcija Ferdinanda mlajšega guverner ene od provinc na osrednjem filipinskem otoku Luzon v letih od 1998 do 2007. Potem je bil poslanec v spodnjem in zgornjem domu parlamenta, državo pa vodi od zmage na predsedniških volitvah leta 2022.