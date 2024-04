Igre, na katerih so zmagovalci vsi

Kakšni dve uri in pol je danes olimpijski ogenj gorel na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Na 30. Bolnišničnih olimpijskih igrah, ki so namenjene bolnim in gibalno oviranim otrokom in mladostnikom, je moči združilo okoli 50 otrok iz Bolnišnične in matične OŠ Ledina ter se pomerilo v treh disciplinah: igri za kolesa in vozičke, tobogan bowlingu in curlingu.

Spodbudo za začetek je dala predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da bolnišnične olimpijske igre poleg tega, da pomagajo krajšati čas v bolnišnici in prinašajo veselje, nosijo tudi zelo pomembno sporočilo, in sicer da je šport mogoče prilagoditi vsakomur in mu s tem pomagati pri vzdržljivosti in motivaciji, kar pa pripomore pri ozdravitvi. »Bolnišnične olimpijske igre so zares nekaj navdihujočega in čudovit primer dobre prakse,« je dejala.

V paru z otroki iz bolnišnične šole so tekmovali drugošolci iz OŠ Ledina ter skupaj dosegali rezultate, na koncu so jim čestitali vrhunski slovenski športniki, ki v svojih vitrinah hranijo že kar nekaj odličij. A s teh iger so v znamenju vodila Ko sodelujemo, zmagujemo vsi odšli domov z medaljami. Tudi navijači.