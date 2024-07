Množična podpora mladih iz enega samega tvita

Potem ko je Kamala Harris naznanila svojo kandidaturo za predsednico, je menda v samo enem dnevu zbrala rekordnih 81 milijonov dolarjev donacij – a kljub temu je njena morebiti najbolj množična podpora izhajala iz enega samega tvita, ugotavljajo pri britanskem Guardianu.

Kamali Harris so skoraj vsi demokrati izrazili podporo v medijih in na družbenih omrežjih, najbolj pa je odmevala objava britanske pop pevke Charli XCX, ki je na omrežju X zapisala »kamala IS brat«. (»Kamala je brat«; brat je v tem kontekstu angleška slengovska beseda in nima nobene povezave s slovenskim poimenovanjem za moškega sorojenca, op. p.)

Glasbenica s polnim imenom Charlotte Emma Aitchison je prejšnji mesec izdala album z naslovom Brat. Kot pravi, »brat« ni le ime, ampak življenjski slog, ki ga navdihuje rave kultura. Na tiktoku je pojasnila, da arhetipski brat spominja na »tisto deklico, ki je malo neurejena in se rada zabava in morda včasih reče nekaj neumnih stvari, ki se počuti osamljena, se potem morda tudi zlomi, vendar se skozi to nekako zabava«. Pojasnila je tudi, da pravo brat dekle nujno potrebuje zavojček cigaret, vžigalnik znamke BIC in beli top z naramnicami brez nedrčka.

Hillaryjini pokemoni

Kmalu potem, ko je Kamala Harris dobila očitni blagoslov britanske popzvezdnice, je uradna stran njene kampanje na omrežju X spremenila svoje ozadje v zeleno barvo, ki simbolizira subkulturo, ki jo opeva glasbenica. Njena pesem 365 je postala zvočna podlaga za enega od videoposnetkov ekipe predsedniške kandidatke na tiktoku. Jasno je, da želi ameriška podpredsednica, ki je na svojem prvem volilnem shodu ostro napadla republikanskega kandidata Donalda Trumpa in novembrske volitve predstavila kot izbiro med nekdanjo tožilko in obsojenim zločincem, nagovoriti čim širši krog mladih volivcev, malce manj jasno pa je, ali bo to uspelo. Nekateri njeni predhodniki in predhodnice so se pri tem koraku opekli. Ko je Hillary Clinton leta 2016 mlade pozvala na volišča s stavkom Pokemoni, pojdite na volitve!, je bila tarča številnih kritik in zgražanj. A dejstvo je, da imajo popkulturne zvezde velik vpliv na politični angažma mladih: ko je Taylor Swift lani pozvala oboževalce, naj glasujejo na strankarskih predizborih – ni povedala za koga –, je to povzročilo skokovit porast volilnih registracij.

Predsedniške volitve v ZDA bodo sicer na sporedu čez približno tri mesece in pol. Javnomnenjska raziskava, ki jo je izvedla agencija Reuters/Ipsos, je pokazala minimalno prednost Harris s 44 odstotki pred republikanskim tekmecem Trumpom z 42 odstotki, prejšnji teden pa so ankete kazale, da je zdajšnji predsednik Joe Biden za Trumpom zaostajal za dve odstotni točki.