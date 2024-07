Tokrat bo Melania Trump sama povedala svojo zgodbo

O Melanii Trump je izšlo že več knjig, zdaj pa se je nekdanja prva dama ZDA in soproga republikanskega kandidata za nov mandat odločila, da bo izdala še svoje spomine. Izdajo nove knjige je sočasno napovedal tudi Donald Trump.

Kot so sporočili iz urada nekdanje prve dame slovenskih korenin, bo naslov knjige preprosto Melania, izšla naj bi jeseni, natančen datum pa še ni znan. »Gre za mogočno in navdihujočo zgodbo ženske, ki je utrla svojo pot, presegla nasprotja in definirala osebno odličnost,« je sporočil urad nekdanje prve dame, ki knjigo vnaprej promovira tudi z navedbo, da bo vključevala osebne zgodbe in družinske fotografije, ki jih še ni delila z javnostjo.

Za zdaj ni znano, ali je Melania Trump knjigo napisala sama ali pa je imela pomoč, znano pa je, da bo stala 40 dolarjev, podpisana 75 dolarjev, posebna zbirateljska izdaja bo na voljo za 150 dolarjev, je povzel STA. Knjigo je sicer že mogoče naročiti prek njene spletne strani, izdala pa jo bo založba Skyhorse Publishing, ki je v preteklosti že izdala knjige nekaterih Trumpovih podpornikov, kot so nekdanji župan New Yorka Rudolph Giuliani, odvetnik Alan Dershowitz in nekdanji odvetnik Michael Cohen, ki je pozneje postal eden njegovih kritikov.

FOTO: Mike Segar/Reuters

Štiriinpetdesetletna Melania Trump se, odkar njen mož ni več predsednik ZDA, sicer drži v ozadju, Trumpovi podporniki jo pogrešajo tudi v času njegove kampanje. Prvič se je pojavila na republikanski nacionalni konvenciji v Milwaukeeju, že dolgo ni nagovorila javnosti, je pa izrazila zaskrbljenost in pretresenost zaradi poskusa atentata na soproga. Po odhodu iz Bele hiše je sicer nadaljevala delo v svojem programu Be Best.

Medtem ko prva dama sama še ni izdala spominov, je njen soprog po odhodu s položaja pri založbi ​Winning Team Publishing, katere soustanovitelj je njegov sin, Donald Trump Jr., že dve, knjigo pisem in fotoknjigo. V četrtek pa je javnost obvestil, da bo kmalu prišla na police še tretja. Knjiga z naslovom v njegovem slogu – Rešite Ameriko – bo po poročanju Politica vsebovala fotografije (in komentarje) iz časa njegovega mandata in letošnje kampanje, pri čemer taisti založnik obljublja, da bo »zagotovil vpogled v to, kaj bo oblikovalo njegova naslednja štiri leta na položaju«. Podpisana izdaja Trumpove knjige se prodaja za 499 dolarjev, na naslovnici knjige pa je seveda fotografija, na kateri po poskusu atentata dviga pest.