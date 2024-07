Občinstvo hoče zgodbo, ne samo nekaj trikov

V nadaljevanju preberite tudi:

V poletnih večerih lahko na Šuštarskem mostu srečamo tudi cirkusanta in žonglerja Andreja Tomšeta. S točkami navdušuje množice po Evropi, a se še vedno rad vrača na ljubljanske ulice. Danes zvečer se bo še zadnjič predstavil mimoidočim s predstavo Po klobuk, ki jo je razvijal več kot osem let in v kateri poskuša s pomočjo cirkuških veščin z enega izmed stebrov dobiti svoj klobuk.