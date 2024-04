Nina Bratovž: prva slovenska someljejka leta po izboru JRE

Veliko in odmevno priznanje: JRE predstavlja številčno organizacijo in v Parizu so bili zbrani vsi, ki se ponašajo z veliko veljavo v svetu gastrononomije. Kot so zapisali organizatorji: tam je bilo 500 chefov in drugih profesionalcev, ki so predstavljali 400 restavracij iz 16 držav, ki imajo skupaj 160 Michelinovih zvezdic. Veliko pozornosti in navdušenja je požela tudi Ana Roš, ki je bila ena od chefov, ki so kuhali na zaključnem banketu.

Nina Bratovž je mlada someljejka, tretje stopnje, ki deluje v družinski restavraciji, ki jo je kultni status povzdignil njen oče, Janez Bratovž, in kjer se ravno menjavajo generacije: v kuhinji je zdaj glavni njen brat, Tomaž, oče, ki je doajen slovenske visoke kulinarike, pa ostaja kot simbol in podpora.

Pogovor z mlado in nadarjeno someljejko, eno redkih v našem prostoru, pa imamo v soboto, v prilogi Odprta kuhinja. Med drugim nam je povedala, katero slovensko vino se najbolj sklada z njeno osebnostjo, kako in katero vino naročajo sodobni gostje, razmišlja tudi o tem, kako se tradicionalna vina Slovenije ujemajo z gastronomijo na najvišji ravni – pa to, katera sestavina je za someljeja najbolj težavna, ko skupaj s chefom sestavlja jedilnik.

Na srečanju v Parizu so, poleg someljejev, razglasili še zmagovalce v nekaj drugih zanimivih kategorijah: nagrado za podjetništvo je dobil Enrico Bartolini (Mudec by Enrico Bartolini, Italija), talent/chef leta je Alexander Wulf (Troyka, Nemčija), nagrado za trajnost Stefano Pinciaroli (PS, Italija), za inovacijo Ryan Blackburn (The Old Stamp House, VB) in posebno nagrado, imenovano izvirni okus Uwe Machreich (Triad, Avstria).