Teh enajst dni do junija bomo pa že stisnili

Po hrvaških plažah že postavljajo spominske plošče. Na njih piše: Tukaj so nekoč ležali Slovenci. Ali pa: Malo mi je že neugodno, ker še nisem pozitiven na covid-19; zdaj je videti, kot da nimam ­nobenega družabnega življenja. Šali iz zakladnice Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) potrjujeta, da nas smisel za humor tudi v najhujši epidemični naveličanosti ni zapustil. Zbirka ni le svojevrsten popis dogajanja v zadnjem letu, temveč tudi pomemben del naše duhovne kulture, je poudaril vodja projekta Miha Špiček, ki v SEM vodi oddelek za dokumentacijo.

Se še spomnite svetega kvasa? Nekaj časa je bil tako pomemben, da je prišel v muzej. FOTO: Blaž Verbič/SEM

Slovenski prazniki po novem

12. 4. – dan ukinitve policijske ure. 19. 4. – dan osvoboditve teras.



V prvem valu epidemije je bil naval šal večji kot v drugem in tretjem. FOTO: Blaž Verbič/SEM

Šale so se širile hitreje kot virus

Sveti Jurij v novi vlogi FOTO iz zbirke SEM

Življenje z epidemijo skozi humor Zanimivo je, da so v tem času tako rekoč izginile šale, povezane z blondikami (razen tiste, da zdaj, ko frizerji ne delajo, blondink ni več) in policisti (izjema so vici, povezani z omejitvami gibanja), Mujem in Hasom, tudi značilni slovenski Janezek vsaj v tipični prikupni vlogi ni nastopal … Za humor katastrof je značilno nekaj drugega: precej omejen rok trajanja. Te šale bomo, kot je poudarila Saša Babič z ZRC SAZU, gotovo še kar nekaj časa razumeli, v aktivni rabi pa ne bodo prav dolgo. Vsekakor se bodo s tem humorjem še ukvarjali raziskovalci; konec junija bo tudi sogovornica pripravila predstavitev, kako se življenje v epidemiji kaže skozi humor.

Matura s pikico

Nekaj izbranih šal

Prestopno leto

Leto 2020 je edinstveno prestopno leto. Februar ima 29 dni, marec 300 dni, april pa pet let.

Covid

Lojz pride iz menze in ves iz sebe reče sodelavcu, da je gotovo zbolel. Ta ga potolaži: »Ne paničari. Nimaš covida. Sodexov pasulj je bil spet brez okusa.«

Pošta

Pomembno obvestilo: od ponedeljka, 19. oktobra 2020, vsi poštarji delamo od doma. Brali bomo vaša pisma. Če bo kaj pomembnega, vas bomo poklicali. Vaša Pošta.

Zdravnikova vest

UKC Ljubljana poziva vse, ki so si ogledali najmanj pet sezon tv-serije Zdravnikova vest, da se jutri javijo za delo.

Pasma

Sem vprašala policista, ali lahko plišastega psa sprehajam po 21. uri. Pa je rekel, da lahko, ker pasma ni pomembna.

Karantena

Moj cilj je bil v karanteni shujšati deset kilogramov. Ostalo mi jih je še petnajst.

Potrebe

A ni zanimivo, da svetovnemu gospodarstvu grozi, da se bo sesulo, ker ljudje kupujejo samo tisto, kar res potrebujejo ...

Vrtec

Berem mejl vrtca. Ni čisto jasno, ali gredo otroci v ponedeljek v vrtec ali na fronto?

Zdrava pamet

Sada na televiziji kaže jedan virolog, da je najbolje oružje protiv koronavirusa zdrav razum. Najebali smo! Većina od nas je nenaoružana! (Prevod: Zdaj na televiziji neki virolog pravi, da je najboljše orožje proti koronavirusu zdrava pamet. Nasrkali smo! Večina od nas je neoborožena!)

Čistilke

Govori se, da na daljavo delajo tudi čistilke in hišne pomočnice. Lastnikom hiš in stanovanj po elektronski pošti pošiljajo sezname opravil, ki jih je treba postoriti.

Naval v Bohinju

Iz Bohinja poročajo o veliki gneči: pet policistov in štirinajst novinarjev že eno uro zasleduje vse tri sprehajalce!

Obvestilo

Obvestilo policije: Beg pred policijo ni socialno distanciranje!

Vir: https://www.etno-muzej.si/sl/koronski-humor

