TV namiga: Pesem Evrovizije in Florence Nightingale

Četrtek, 11. maja

Pesem Evrovizije 2023, 2. predizbor iz Liverpoola: TV SLO 2 ob 21.00

VB, 2023. Komentira: Andrej Hofer. Prenos. 120 min.

Slovenijo na izboru za pesem Evrovizije v Liverpoolu predstavlja skupina Joker out s pesmijo Carpe diem. V boj za finalno vstopnico se bodo člani skupine podali kot deseti po vrsti, nastopilo bo sicer 16 držav, v finale pa se jih bo uvrstilo deset. Slovenija je na stavnicah drugega predizbora trenutno na 5. mestu, kar pomeni, da ji poznavalci napovedujejo uvrstitev v finale. Finale bo v soboto, 13. maja.

Pred drugim pred izborom si bodo gledalci lahko ogledali še štirimesečno glasbeno popotovanje skupine Joker Out od Hamburga, kjer se o snemali skladbo Carpe diem, prek Ljubljane, Barcelone, Varšave, Tel Aviva, Amsterdama do Londona in Liverpoola. Povezovalec oddaje bo pevec skupine Joker out Bojan Cvjetićanin, scenarist, snemalec in režiser Mark Pirc ter soscenarist Igor Bračič. Po predizboru pa bo na sporedu še reportaža iz Madrida.

Florence Nightingale: pionirka zdravstvene nege (Premiera): TV SLO 1 ob 21.05

Florence Nightingale, la première des infirmières. Fr., 2021. 1/2. Režija: Aurine Crémieu. Dok. serija. 50 min.

Florence Nightingale: pionirka zdravstvene nege. Foto TVS

Florence Nightingale je definirala sodobno zdravstveno nego. Sredi 19. stoletja je vodila skupino medicinskih sester, ki so skrbele za ranjence v krimski vojni, in kot prava pionirka uveljavila strožje smernice higiene. Po vrnitvi s fronte so jo kraljica Viktorija in Britanci pozdravili kot junakinjo. Ustanovila je šolo za usposabljanje medicinskih sester, še naprej izboljševala zdravstveno varstvo, delovala kot statističarka in družbena aktivistka.

Dokumentarna oddaja v dveh delih s prepletom arhivskih posnetkov, igranih prizorov in izjav strokovnjakov izriše portret te izjemne ženske ter pojasni njeno zapuščino.