Na evropskem prvenstvu ducat Slovencev, jutri izredna volilna skupščina KZS

V Zadru bodo jutri dvignili zastor nad 59. evropsko prvenstvo v karateju, na katerem se bo dokazovalo tudi ducat Slovencev. V našem taboru optimistično pričakujejo začetek tekmovanja v dvorani Krešimirja Ćosića.

V katah se bo ob vrhunski parakarateistki Diandri Bekčić (KK Velenje) predstavil tudi Jure Sluga (KK Seki), v športnih bojih bodo naše barve v ženski konkurenci zastopale Lara Đaković (KK Mawashi Postojna, do 50 kg), Laura Bergant (KK Polzela, do 55 kg), Hana Debeljak (do 61 kg), Elizabeta Molnar (do 68 kg) in Zala Maria Žibret (nad 68 kg, vse KK Ljubljana), med moškimi pa se bodo pod slovensko zastavo borili Jaka Gaal (KK Radvanje, do 75 kg), Matej Gorišek (KK Ljubljana, do 84 kg) in Stefan Joksimović (KK Žalec, nad 84 kg). V ekipnih bojih se bosta reprezentančnim kolegom pridružila še Denis Gorenc (ABŠ Fokus) in Žiga Suša (KK Žalec).

»Potihem upamo na kolajno, za osvojitev katere imamo več adutov, vendar ne bi nikogar posebej izpostavljal. Veliko bo znova odvisno od žreba in dnevne forme,« je pojasnil selektor naše reprezentance Matija Matijević, ki si želi tudi, da bi se kateri od ekip uspelo uvrstiti na novembrsko svetovno prvenstvo v Pamploni.

V Ljubljani pa bo jutri popoldne izredna seja volilne skupščine Karate zveze Slovenije (KZS). Za novega predsednika (dosedanji prvi mož Borut Strojin je konec januarja odstopil iz osebnih razlogov) se potegujejo Mihael Cigler (KK Tiger Velenje), Damjan Horvatič (KK Radvanje) in Blaž Žibret (KK Ljubljana).