Stormy Daniels o misijonarskem slogu na hotelski postelji

Porno zvezdnica Stormy Daniels, ki ji je odvetnik Donalda Trumpa pred volitvami 2016 plačal 130 tisoč dolarjev, je na newyorškem sodišču poročala o domnevnem spolnem odnosu z nekdanjim republikanskim predsednikom. 34 točk manhattanske obtožnice je enako številu finančnih poravnav v isti skupni vsoti, ki jih je Trumpovo podjetje odplačalo nekdanjemu »fikserju« Michaelu Cohenu.

Predstavljanje plačila za molk z drugimi finančnimi opisi tudi v New Yorku velja le za prekršek in Trump v poskusu njegove razširitve v zločin, domnevno za izboljšanje vtisa v javnosti med predvolilno kampanjo, vidi demokratsko pravno vojno proti ponovnemu republikanskemu predsedniškemu kandidatu.

Tožilstvo je vsaj obljubilo, da med pričanjem ne bo opisov genitalij, Stormy Daniels s pravim imenom Stephanie Clifford pa je lahko poročala o spolnem odnosu v misijonarskem slogu na hotelski postelji leta 2006.

Pornozvezda Stormy Daniels, s katero naj bi Trump prevaral Melanio. FOTO: Zajem zaslona Instagram

Med njim naj bi tedanjega newyorškega nepremičninskega magnata tlesknila po zadnjici z revijo z njegovo fotografijo na naslovnici in ameriška javnost zdaj divje ugiba, za katero revijo naj bi šlo: ugledni Forbes je s fotografijo Trumpa in hčerke Ivanke na naslovnici izšel šele nekaj mesecev po domnevnem srečanju v izletniškem središču Lake Tahoe.

Danes 45-letna Danielsova naj bi enkrat prišla tudi v newyorški Trump Tower, najbolj pa naj bi jo skrbelo, ker njen spolni partner ni nosil kondoma.

Tožilci so pokazali dogovor o plačilu, ki ga je tik pred predsedniškimi volitvami 2016 izvedel Cohen, zdaj kljub obsodbi zaradi krivega pričanja in prikrivanja plačil tudi sam njihova osrednja priča. Trump je pri preprečevanju objav zgodb o sebi in domnevnih ljubicah sodeloval z najbolj razvpitim ameriškim tabloidom National Enquirer, katerega založnik David Pecker je še eni domnevni ljubici, Playboyevi zajčici Karen McDougal, plačal 150 tisoč dolarjev.

O shemi »najdi in ubij« morebitno škodljivo zgodbo je tudi sam govoril na sodišču, poleg Trumpu naj bi takšne usluge delal nekdanjemu kalifornijskemu guvernerju Arnoldu Schwarzeneggerju.

Nepravi Trump pred Trumpovim nebotičnikom na newyorški Peti avenijil.FOTO: Barbara Kramžar/Delo

Trump je na svojem družbenem omrežju spet robantil čez lov na čarovnice in vmešavanje v volitve za pomoč »sleparskemu« Joeju Bidnu. »To je zlobni napad tožilca Alvina Bragga, ki ga podpira Soros, v sodelovanju s pravosodnim ministrstvom in Belo hišo na Bidnovega političnega nasprotnika. Je nezakonit, protiustaven in kot iz države tretjega sveta!«

Sodnik Juan Merchan mu je zaradi podobnih izjav nabil že več finančnih kazni in zagrozil z zaporom.