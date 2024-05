Zaradi pajaca Pogačarju grozili z diskvalifikacijo

V nadaljevanju preberite:

Prva kolesarska novica dneva je bila, da je Jonas Vingegaard en mesec in tri dni po grozljivem padcu na dirki po Baskiji, v katerega sta bila vpletena tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel, že sedel na kolo in dejal, da bo storil vse v svojih močeh, da bo nared za julijski Tour. Še bolj pa bi odmevala novica, če bi tekmovalna žirija na Giru uresničila grožnjo o diskvalifikaciji nosilca rožnate majice Tadeja Pogačarja zaradi nošenja kolesarskega pajaca, ki so mu ga dali prireditelji dirke.