TV namigi: o avtonomnem orožju, dedku, spolnem predatorju, & laži mladega para

Četrtek, 18. januarja

Vojskovanje brez nadzora: Avtonomno orožje, umetna inteligenca in prihodnost vojskovanja (Premiera): TV SLO 1 ob 21.05

Flash Wars: Autonomous Weapons, Ai & the Future of Armed Conflict. Avstrija, 2023. Režija: Daniel Andrew Wunderer. Dok. odd. 60 min.

Oddaja nam predstavi skrb zbujajoč svet avtonomnega orožja in orožja, s katerim bo upravljala umetna inteligenca. Najprej je človeštvo izumilo smodnik, potem atomsko bombo, a končna odločitev o uporabi orožja je bila do zdaj v rokah človeka.

Zdaj smo se znašli na pragu dramatičnega stopnjevanja oboroženih spopadov, v katere utegne človek poseči šele takrat, ko bo že prepozno.

TV Slovenija bo v spomin včeraj preminulemu igralcu ponovila njegov dokumentarni portret: Naš Jurij Souček: TV SLO 2 ob 20.00

Jurij Souček. Foto Dejan Javornik

Čudovita fotografija, prekrasno življenje (Premiera): HBO ob 21.25

Great Photo, Lovely Life: Facing A Family's Secrets. ZDA, 2023. Režija: Rachel Beth Anderson, Amanda Mustard. Dok. film. 110 min.

Čudovita fotografija, prekrasno življenje. Foto HBO

Fotoreporterka Amanda Mustard obrne svojo raziskovalno lečo na svojo družino. Ko je odraščala, je večkrat slišala zgodbe, da se dedek kdaj obnaša neprimerno, a nihče ni nikdar rekel nič konkretnega. Slišala je temačne šale, a niti sanjalo se ji ni, kako nekaj zloveščega se je zgodilo v njeni družini.

Potem pa leta 2014 umrla njena babica in Amanda je svojo mamo pospremila k dedku na Florido. Njen dedek, kiropraktik, dr. William Flickinger je bil ugleden mož s strašljivo drugo platjo. Mnoga leta je zlorabljal svojo hčerko in vnukinjo.

S pomočjo družinskega arhiva fotografij in amaterskih posnetkov skuša Amanda prekiniti dolgoletni cikel medgeneracijskih travm in zaceliti rane, ki jih je njena družina skrivala desetletja. Tu je intervju z dedkom ter intervjuja z mamo in sestro, žrtvi zlorab.

Luč sredi morja: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Light Between Oceans. ZDA, 2016. Režija: Derek Cianfrance. Igrajo: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Florence Clery, Jack Thompson. Drama. 130 min.

Luč sredi morja. Foto TVS

Po koncu prve svetovne vojne se veteran Tom (Michael Fassbender) zaposli kot oskrbnik svetilnika, družbo pa mu dela predana žena Isabel (Alicia Vikander). Po tragičnem spontanem splavu Isabel postane depresivna, dokler nekega dne v nasedlem čolnu z možem ne najdeta neznanega dojenčka. Isabel moža prepriča, da punčko obdržita in nikomur ne izdata resnice o njenem poreklu.

Leta družinske sreče prekine srečanje z obupano Hannah (Rachel Weisz), ki je na morju izgubila moža in hčerko. Tom in Isabel se znajdeta pred nemogočo izbiro med priznanjem boleče resnice ali življenjem v laži ob tuji bolečini.

Tarča: Novoletni nakupi: TV SLO 1 ob 19.55

Slo., 2024. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd. 70 min.

Po razkritjih v zadnji Tarči ministrica za pravosodje išče rešitev za odstop od osemmilijonske pogodbe o nakupu stavbe na Litijski. Ministrica za digitalno preobrazbo pa se še naprej otepa odgovornosti za več kot šestmilijonski nakup 13.000 računalnikov, ki so še vedno v skladišču na neznanem kraju.