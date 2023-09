TV namigi: Odbojka, Lov na krivca in Krvave starine

Ponedeljek, 11. septembra

Odbojka: Slovenija – Ukrajina: TV SLO 2 ob 16.00

Četrtfinale. Evropsko prvenstvo, Varna. Prenos. 185 min.

Potem ko je Slovenija v trdem dvoboju v osmini finala premagala Turčijo, se je uvrstila v četrtfinale. A bitka s Turčijo je bila res huda, Slovenija je namreč izgubila prva dva niza in tudi v tretjem (ter nato tudi v četrtem) ni začela posebej prepričljivo. Vseeno ji je nato uspelo dobiti vse tri preostale nize, čeprav je bil končni izkupiček točk v resnici 107 proti 107.

»Ko smo po drugem nizu sedeli na klopi, smo si rekli, da smo celotno poletje delali za to in smo pripravljeni na to tekmo. Verjeli smo, da lahko osvojimo niz za nizom in počasi odščipnemo zmago Turkom. To je dobra lekcija za naprej, vemo pa, da s takšnimi predstavami ne bomo prišli daleč. Uspe nam lahko le z energijo in čustvi iz zadnjih treh nizov, pokazati pa moramo še kakšno tehnično in taktično stvar več,« je tekmo komentiral slovenski reprezentant Jan Kozamernik.

Ukrajina je do svojega četrtfinala prišla precej lažje, saj je Portugalsko premagala kar s 3 proti 0 v nizih. Je pa Ukrajina na tem prvenstvu s Slovenijo že igrala, in sicer je v predtekmovanju z našimi fanti izgubila z enim dobljenim nizom.

Lov na krivca (Premiera): Kino ob 18.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Goodbye, Butterfly. ZDA, 2021. Režija: Tyler Wayne. Igrajo: Adam Donshik, Andrew Lauer, Marie Burke, Addison Ross, Jennifer Adams. Triler. 120 min.

Lov na krivca. Foto Pro Plus

V trilerju spremljamo Ryana Olsena, ljubečega družinskega človeka, ki živi popolno življenje. Vse do dne, ko nekdo ugrabi in umori njegovo petletno hčerkico. Takrat se Ryanu življenje obrne na glavo. Ko policijska preiskava ne obrodi sadov, Ryan postane prepričan, da je morilec njegov čudaški sosed Stan. Svoje sume zaupa policiji, toda ker ga ignorirajo, se Ryan odloči, da bo vzel zakon v svoje roke. Prijatelja boksarja nagovori, da bi ugrabila Stana in ga prisilila, da prizna umor. Kmalu se mora odločiti, kako daleč je pripravljen iti, da bi izvedel resnico.

Krvave starine TV SLO 2 ob 23.55

Stolen Blood Antiquities. Fr., 2020. Režija: François Cardona. Dok. odd. 60 min.

Krvave starine. Foto TVS

Neprecenljive starine, ukradene na Bližnjem vzhodu, so preplavile svetovni trg z umetninami. Plenjenje arheoloških artefaktov brez primere se je začelo v Palmiri v Siriji, ki so jo razdejali pripadniki samooklicane Islamske države, in se nadaljevalo s krajami v Iraku in Libiji. Uplenjene umetnine so nato razstavljali celo v priznanih galerijah in množično prodajali po spletu.

Avtorji dokumentarne oddaje so leto dni spremljali posebne policijske enote in preiskovalne arheologe pri razkrivanju mrež preprodajalcev ukradenih starin. Pot jih je vodila s končnih postaj – iz dražbenih hiš v Parizu, Bruslju in New Yorku – proti kriminalnega početja izvoru v Libiji.