TV namigi: Tednik in Odpotovanja: Vietnam

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Magazin. 60 min.

Premalo plačane, ponižane in prodane. Tako na svoj položaj opozarjajo sobarice in čistilke v Hotelih Bernardin, ki jih nameravajo prezaposliti na zunanjega izvajalca. Bojijo se, da jih čaka podobna usoda kot številne druge, ki so bile prezaposlene: še nižje plačilo, še manj manj pravic in še več dela.

Požar v Fragmatu v Podskrajniku in Kemisu na Vrhniki, eksplozija v kočevskem Melaminu in vrhniškem Hamexu. Kaj je narobe pri nas, da se dogaja toliko industrijskih nesreč s katastrofalnimi posledicami in smrtnimi žrtvami? Zakaj ta podjetja lahko nekaznovano in nemoteno obratujejo še naprej?

Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija – tri balkanske države s skupnim imenovalcem: številčno romsko skupnostjo. Naša ekipa je obiskala nekaj velikih romskih naselij v teh državah, med drugim tudi znano Šutko, kjer živi 40 tisoč Romov in kjer je bil posnet kultni film Dom za obešanje.

Odpotovanja: Vietnam: TV SLO 2 ob 20.00

Departures. Kan., 2010. 3. sezona. Režija: Andre Dupuis. Dok. odd. 60 min.

Scott in Justin v Tokiu pobereta sošolca Frana, ki je namenjen v Vietnam, prvič spoznavat svojo pravo domovino. Državo prepotujejo od juga do severa, doživijo utrip velemesta Hošiminh, nekdanjega Sajgona, plavajočo tržnico na reki Mekong in se soočijo z ostanki uničujoče vojne. Po poti se ustavljajo v čarobnih in skrivnostnih svetiščih, na severu pa izkusijo osupljivo lepoto zaliva Halong. Naučijo se ceniti in spoštovati korenine, saj so prek prijateljeve izkušnje tudi sami bogatejši za več spoznanj.