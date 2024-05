Putin prisegel petič, na oblasti bo vsaj še do leta 2030

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prisegel za peti mandat predsednika Rusije, s katerim bo na oblasti ostal vsaj do leta 2030, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na slovesnost v Kremlju so bili povabljeni diplomatski predstavniki vseh tujih držav, večina članic EU, vključno s Slovenijo, pa se inavguracije ni udeležila.

»Služiti Rusiji je velika čast, odgovornost in sveta dolžnost,« je na slovesnosti v Kremlju izjavil 71-letni Putin ter obljubil, da bo država sedanje težko obdobje preživela in iz njega izšla kot zmagovalka. »To težko obdobje bomo preživeli dostojanstveno in postali še močnejši. Skupaj bomo premagali vse ovire, uresničili vse, kar smo načrtovali, in skupaj bomo zmagali,« je še dodal.

Na Putinovo inavguracijo so bili povabljeni vodje vseh tujih diplomatskih predstavništev v Moskvi, so sporočili v Kremlju. ZDA, Kanada, Velika Britanija in okoli 20 članic EU, vključno s Slovenijo, so sicer že pred dnevi napovedale, da se slovesnosti v Kremlju ne nameravajo udeležiti.

Kot je v ponedeljek za STA pojasnilo zunanje ministrstvo, se veleposlanica Slovenije v Moskvi Darja Bavdaž Kuret inavguracije Putina ni udeležila, ker je trenutno zunaj države akreditacije. Začasni odpravnik poslov slovenskega veleposlaništva v Moskvi pa vabila od ruskih oblasti ni prejel.

Preostalih sedem članic EU, med drugim Francija, Madžarska in Slovaška, naj bi medtem po navedbah diplomatov v Bruslju na slovesnost poslale svojega predstavnika, je poročal portal tiskovne agencije Reuters.

Vladimir Putin FOTO: Sergei Bobylev/Reuters

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je sicer danes članicam Unije svetoval, naj se ne udeležijo inavguracije, češ da to ne bi bilo primerno.

»Ukrajinci in številni drugi po svetu bi težko razumeli, da Putina po eni strani obravnavamo kot obtoženega na Mednarodnem kazenskem sodišču, odgovornega za vojno v Ukrajini, ter volitve kot nesvobodne in nepoštene, obenem pa bi se udeležili inavguracije,« je še dodal.

Putin, ki Rusiji kot predsednik ali premier vlada že od leta 1999, tudi na volitvah marca ni imel prave konkurence. Osvojil je 87 odstotkov glasov, s čimer si je prepričljivo zagotovil že peti mandat na čelu države. Dosegel je tudi svojo najvišjo podporo doslej, ki pa jo gre po ocenah opazovalcev pripisati predvsem represiji.