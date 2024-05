Sodnikom bi zvišali plače za največ 12 odstotkov

Vlada je razkrila nekaj podrobnosti predloga interventnega zakona, s katerim naj bi uresničili odločbo ustavnega sodišča in je pripravljen za medresorsko usklajevanje.

V njem med drugim predvidevajo višje uvrstitve v plačne razrede za posamezne funkcije sodne veje oblasti, za sodnike prve stopnje za največ tri plačne razrede oziroma približno 12 odstotkov. Napovedujejo tudi, da se plačni razred okrajnega sodnika svetnika izenači z najnižjim plačnim razredom poslanca, posledično pa naj bi se spremenile uvrstitve tudi ostalih funkcionarjev sodne oblasti. Pri tem upoštevajo obstoječa razmerja med sodniki in predsedniki ter podpredsedniki sodišč iste stopnje ter razmerja med sodniki različnih stopenj.

Razlika med uvrstitvijo vrhovnega sodnika in najnižje uvrščenega ministra naj bi znašala en plačni razred oziroma štiri odstotke, vrhovni sodnik svetnik pa bi bil izenačen z najnižje uvrščenim ministrom.

Po medresorskem usklajevanju in potrditvi na vladi načrtujejo, da bo državni zbor predlog obravnaval na novembrski oziroma najkasneje na decembrski redni seji. Sodniki bi bili do višjih plač upravičeni od januarja 2025. »Celostna ureditev materialnega položaja sodne veje oblasti pa se bo v celoti uredila v okviru enovite prenove plačnega sistema in nove umestitve vseh funkcionarjev v plačni sistem javnega sektorja, ki bo predvidoma uveljavljena v začetku naslednjega leta,« so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Odgovor na vprašanje, zakaj interventni zakon, če naj bi se plačna reforma začela uveljavljati istočasni, še čakamo.

Za komentar predloga smo prosili Slovensko sodniško društvo. Odgovorili so nam, da interventnega zakona kljub urgencam uradno še niso prejeli. »Na ta način vlada iz dialoga s sodniki izključuje edino reprezentativno organizacijo sodnikov v Republiki Sloveniji,« se je odzvala predsednica društva Vesna Bergant Rakočević.

Sodni svet pa se bo do predloga interventnega zakona, kot nam je sporočil predsednik Vladimir Horvat, opredelil na svoji seji v četrtek, 9. maja.