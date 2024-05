Carragher: United ena najslabše vodenih ekip

Medtem ko angleških klubov ni več v odločilnih bojih evropskih pokalov, na Otoku odmeva visok poraz Manchester Uniteda, ki ga je Crystal Palace sinoči odpravil kar s 4:0. Trenerju Eriku ten Hagu se je spet močno zatresel stolček, rdeči vragi so na osmem mestu v premier league in jim grozi, da ne bodo videli Evrope.

V Angliji so doživeli 13 porazov, največ od sezone 1989-90, v vseh tekmovanjih pa 18, največ od 1977/78, postavili so tudi neslavni klubski rekord z 81 prejetimi zadetki. Ten Hag je bil razočaran nad predstavo, zlasti v obrambi, a se brani, da je še vedno najbolj primeren za moštvo z Old Trafforda.

Casemiro je bil najslabši na igrišču. FOTO Adrian Dennis/AFP

Najbolj oster med kritiki je bil nekdanji nogometaš Liverpoola Jamie Carragher. »To je eno najslabše vodenih ekip v premier league. To ni mnenje, to je dejstvo. Številke povedo vse. Sodeloval sem z mnogimi uglednimi trenerji in lahko povem, da je nekaj hudo narobe. Tudi mladinska ekipa Uniteda ne bi smela izgubiti pri Palacu z 0:4. Hudi mi je gledati Casemira, ki je pozabil igrati nogomet. Nekdo naj mu pove, da je čas, da se odpravi v ZDA ali Savdsko Arabijo,« je bil brez dlake na jeziku Carragher.