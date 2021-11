Kako uspešne države premagujejo krize

V nadaljevanju preberite:

Podobno kot se mora večina ljudi kdaj v življenju spopasti z resno krizo, se je prisiljena s hudimi težavami spopasti tudi marsikatera država. Vendar vsi pristopi k reševanju kriz niso enako učinkoviti. Nekaterim posameznikom in državam uspe zelo težke preizkušnje premagati tako, da se nazadnje znajdejo v še boljšem položaju kot pred krizo, drugi pa nikoli več ne prilezejo na zeleno vejo.

Jared Diamond, ki je v knjigah Puške, bacili in jeklo ter Propad civilizacij obravnaval zanimive nove načine razumevanja vzrokov za vzpone in kolapse civilizacij, se je v knjigi Pretres lotil še analize soočanja držav z resnimi krizami. Spoznal je, da so dejavniki, ki uspešnim državam omogočajo izhod iz kolektivnih kriz, zelo podobni dejavnikom, ki so značilni za uspešne pristope k reševanju individualnih problemov pri ljudeh.

V knjigi je podrobno predstavil izkušnje več držav, ki so se dobro spopadle s svojimi težavami. Kot prvo je opisal Finsko, ki se je v le pol stoletja iz revnega in nerazvitega avtonomnega dela Rusije preoblikovala v eno najbogatejših in najrazvitejših držav na svetu.