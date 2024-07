(KOLUMNA) Bazen možnosti

V nadaljevanju preberite:

Arhitektura je vedno napoved prihodnosti. Arhitektove poteze na listu papirja in računalniškega zaslona ne povzroči samo izbruh individualne kreativnosti, ampak tudi predvidevanje, da je mogoče živeti drugače, bolje, bolj sodobno kot v stavbah, ki so že bile zgrajene. Če drugačne prihodnosti ne bi predvidevali, potrebe po novi arhitekturi ne bi bilo. Zadovoljni z obstoječim bi preprosto lahko ponavljali že utečene vzorce, prostore in materiale. Seveda je mogoče, da je arhitekturna napoved prihodnosti zgrešena – tako kot večina prerokovanj in stav, ki se jih nihče ne zapomni, če se ne uresničijo. Zapomnimo si samo prerokbe, ki se uresničijo. Arhitektura pa je zaradi svoje materialnosti, teže, zasedbe prostora prerokba, ki se ji ni mogoče izogniti, četudi je napačna. Napačno arhitekturno prerokbo je težko pozabiti, ker nas na pretekle napake nenehno opozarja s svojimi zidovi in s prostorom, ki ga je zasedla.