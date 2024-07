(KOLUMNA) Nasilja krog

V nadaljevanju preberite:

Tudi moje uho je nekaj oplazilo, ko sem s telefona prebrala novico o spodletelem atentatu na Donalda Trumpa. Bil je ušesni črv iz zakladnice rock glasbe: »So if I can shoot rabbits then I can shoot fascists.« Slovensko: če lahko streljam zajce, lahko streljam fašiste. Tako so tik pred prelomom tisočletja v pesmi If You Tolerate This Your Children Will Be Next prepevali legendarni Valižani Manic Street Preachers. Protagonist skladbe, ki naslavlja motiviko in moralne dileme španske državljanske vojne, je mlada oseba, ki se sprašuje, ali naj še naprej brezciljno postopa in odvrača pogled od krivic, ali pa se zoperstavi zlu in pridruži odporu. Miselna povezava med Trumpovim preluknjanim ušesom in rezkim glasom pevca Jamesa Deana Bradfielda je bila instantna in instinktivna. Manjkali so milimetri, da bi Trump dobil točno tisto, kar v vlogi politika že desetletje promovira med svojimi podporniki. Še bolj neresnična je misel, da so nesojenega atentatorja milimetri ločili od tega, da bi ne le spremenil usode enega človeka, ampak preusmeril tok zgodovine, morda usodo človeštva.